Entlastung für pflegende Mütter verbessern

DÜSSELDORF (kobinet) Der Bundes·verband für körper- und mehrfach·behinderte Menschen fordert: Mütter, die ihre Kinder mit Behinderung pflegen, müssen besser unterstützt werden. Das sagt der Verband zum Mutter·tag am 11. Mai und zum Tag der Pflege am 12. Mai. Frauen machen die meiste Pflege·arbeit. Der Verband fordert in einem aktuellen Papier: Es muss mehr Kurz·zeit·pflege·plätze geben. Außerdem muss es ein besseres Entlastungs·budget geben. Eltern von Kindern mit Behinderung bleiben ihr Leben lang Eltern. Die Pflege eines Kindes mit Behinderung ist eine lebens·lange Aufgabe. Die Pflege hört nicht auf, wenn das Kind erwachsen wird. Beate Bettenhausen vom Verband sagt: Pflegende Mütter haben oft jahrzehnte·lang sehr starke körperliche und seelische Belastungen. Aber es gibt zu wenige Angebote für ihre Bedürfnisse. Besonders bei der Kurz·zeit·pflege und bei Pflege·diensten fehlen Angebote für junge Menschen mit Behinderung. Der Verband fordert: Es muss überall genug Kurz·zeit·pflege·plätze für Menschen mit Behinderung geben. Diese Plätze müssen auf die besonderen Bedürfnisse und das Alter der Menschen mit Behinderung eingestellt sein. In der Pflege·versicherung bekommen alle Pflege·bedürftigen gleich viel Entlastungs·leistungen. Das ist ungerecht für Eltern, deren Kinder viel Pflege brauchen. Für sie ist die Pflege teurer, und das Geld ist schneller aufgebraucht. Gertrud Zürrlein vom Verband sagt: Gerade die Eltern, die am meisten Entlastung bei der Pflege brauchen, bekommen am wenigsten Hilfe. Der Verband fordert deshalb ein flexibles Entlastungs·budget, das sich nach den Pflege·graden richtet.