Behindertenrechtsaktivistin gewann Parlamentssitz in Australien

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Canberra, Australien (kobinet) Peter Dutton ist nicht Chef von Australien geworden. Er hat auch seinen Platz im Parlament verloren. Eine Frau von der Labor-Partei hat gewonnen. Die Frau heißt Ali France. Sie ist eine Behinderten-Aktivistin. Ali France wollte früher nicht in die Politik. Sie hat als Journalistin gearbeitet. Dann hatte sie einen schweren Auto-Unfall. Nach dem Unfall brauchte sie eine Bein-Prothese. Sie hat gemerkt: Es gibt viele Barrieren für Menschen mit Behinderung. Darum ist sie Aktivistin geworden. Jetzt arbeitet sie in der Politik von Australien. Hier ist ein Link zu einem Artikel vom 8. Mai 2025: https://taz.de/Parlamentswahl-in-Australien/!6086766/

Canberra, Australien (kobinet) "Oppositionsführer Peter Dutton ist nicht australischer Premier geworden – und hat gegen eine Behinderten-Aktivistin der Labor-Partei seinen Parlamentssitz verloren", so heißt es in einem Artikel der tageszeitung taz. Und dabei hatte Ali France nie geplant, in die Politik zu gehen. Als Journalistin wurde sie zur Aktivistin, nachdem ein schwerer Autounfall ihr Leben verändert hatte. Fortan lebte die Australierin mit einer Beinprothese und stieß auf viele Barrieren. Nun bestimmt sie die australische Politik mit.

Link zum taz-Artikel vom 8. Mai 2025