Barrieren sichtbar machen – Protesttagsveranstaltung in Kassel am 9. Mai 2025

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Kassel (kobinet) Fachtag: Barrieren sichtbar machen Am 9. Mai 2025 gibt es einen Fachtag in Kassel. Der Fachtag heißt: Barrieren sichtbar machen. Der Fachtag ist von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Der Fachtag ist im UK14, Untere Karlstraße 14, in Kassel. Das Kasseler Bündnis Barrierefrei macht diesen Fachtag. Der Fachtag ist zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Bei dem Fachtag gibt es: - Workshops - Gespräche zum Austausch - Ein Kultur-Programm Es geht um Barrieren, die Menschen mit Behinderung jeden Tag erleben. Die Veranstaltung soll zeigen: Diese Barrieren sind wichtig. Menschen sollen darüber sprechen: Menschen mit Behinderung, interessierte Menschen und Menschen, die Entscheidungen treffen. Bei dem Fachtag gibt es auch einen bekannten Comedian: Okan Seese. Er ist gehörlos und aus dem Fernsehen bekannt. Seine Internet-Seite ist: okanseese.de/#okan Man muss sich nicht anmelden. Der Fachtag kostet kein Geld.