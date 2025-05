10 Stunden für die Menschenrechte mit Lesung zur UN-Behindertenrechtskonvention

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Wien (kobinet) Am 5. Mai 2025 war der Europäische Protesttag. An diesem Tag geht es um gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen. Vor dem Parlament in Österreich gab es eine besondere Aktion. Menschen haben 10 Stunden lang die UN-Behindertenrechtskonvention vorgelesen. Diese Aktion hat der Österreichische Behindertenrat gemacht. Viele Organisationen haben mitgeholfen. Darüber hat die Webseite BIZEPS berichtet. Die Aktion hatte den Namen "Baustelle Inklusion". Die Menschen wollten zeigen: In Österreich werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen oft nicht beachtet. Hier ist der Link zum Bericht von BIZEPS: [10 Stunden für die Menschenrechte: Lesemarathon bei der Baustelle Inklusion vor dem Parlament](https://www.bizeps.or.at/10-stunden-fuer-die-menschenrechte-lesemarathon-bei-der-baustelle-inklusion-vor-dem-parlament/) Hier gibt es mehr Informationen zur Aktion: [Öffentliche Aktion vor dem Parlament: Baustelle Inklusion – jeder Artikel zählt!](https://www.bizeps.or.at/oeffentliche-aktion-vor-dem-parlament-baustelle-inklusion-jeder-artikel-zaehlt/)