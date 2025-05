Wieder mehr als 100 Menschen zur Demo für Inklusion vor Schulausschuss angekündigt

Die Fahrt zur Schule gehört zum Lernen

Foto: Pixabay/GraphicsGuruji

Köln (kobinet) "Weg mit den Inklusionshindernissen!" Unter diesem Motto haben sich wieder mehr als 100 Menschen zur Demonstration vor dem Schulausschuss in Köln angekündigt. Schon zum 13. Mal werden auf Initiative des Verein mittendrin Eltern und Schulen für die Verbesserung inklusiver Bildung demonstrieren. Angekündigt ist die Kundgebung vor Beginn des Schulausschusses des Rates der Stadt Köln am 12. Mai 2025 von 14:00 – 15:00 Uhr auf dem Theo-Burauen-Platz in Köln. "Über 100 Menschen aus unterschiedlichen Schulen haben ihr Kommen bereits angekündigt, denn die Lage für inklusive Bildung an Kölner Schulen wird immer angespannter, auch durch die allgemeine Schulplatzmisere", heißt es in der Ankündigung der Demonstration vonseiten des Verein mittendrin.

„Für Schüler*innen mit Behinderung ist die aktuelle Entwicklung richtig gefährlich“, sagt Ute Berger, vom Verein mittendrin, „denn erfahrungsgemäß sind sie als erstes nicht mehr willkommen, wenn es eng in Schulen wird.“ So müssten Grundschulen des Gemeinsamen Lernens in Köln jetzt größere Klassen bilden. Auch beim Thema Schülerbeförderung ins Gemeinsame Lernen, für das die Eltern seit nunmehr zwei Jahren vor dem Schulausschuss demonstrieren, geht’s nicht weiter.