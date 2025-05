Wer Inklusion fordert, muss sie auch leben

Hamburg (kobinet) Ich habe eine unsichtbare Behinderung. Oft erlebe ich: Menschen nehmen meine Behinderung nicht wahr. Oft nehmen sie meine Behinderung nicht ernst. Deshalb setze ich mich für unsere Rechte und für Inklusion ein. Ich kenne nicht alle Erkrankungen und Barrieren. Ich bin dankbar für Hinweise. So kann ich besser auf Barrieren und Probleme hinweisen. Ich bin nicht böse, wenn jemand nicht alles weiß. Ich bin "verwöhnt". Ich muss wegen meiner Behinderung isoliert leben. Ich kann an keiner Veranstaltung vor Ort teilnehmen. Mehr dazu steht hier: https://kobinet-nachrichten.org/2025/01/19/warum-multiple-chemikalien-sensitivitaet-mcs-exkludiert/ Ich bin "verwöhnt", weil ich mich trotzdem immer online dazuschalten kann. Das geht im Sprachkurs, bei der Arbeit und woanders. Mein Arbeitgeber hat meinen Bedarf sofort ernst genommen. Das ist perfekte Inklusion. Seit Corona sind Homeoffice und Online-Konferenzen normal geworden. Wirklich? Vor kurzem habe ich an einer Diskussion über Inklusion teilgenommen. Der Ort war hunderte Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ich kann wegen meiner Behinderung nicht einfach so reisen. Bei der Veranstaltung waren Vertreter von Interessengemeinschaften. Allen ist Inklusion wichtig. Die Veranstaltung war als "barrierefrei zugänglich" beschrieben. Es gab auch Gebärdensprache. Trotzdem habe ich nachgefragt: Kann ich online teilnehmen? Die Antwort hat mich überrascht: Nein, nur vor Ort. Huch? Ich habe mich gefreut, dass ich dann doch einen Link bekommen habe. Man kann nicht immer an alles denken. Das ist okay. Die Bemühungen haben mich gefreut. Ich habe mich auch gefreut, eine Person von einer Interessenvertretung zu sehen. Mit dieser Person hat eine Freundin von mir über unsere Krankheit gesprochen. Sie haben über die Barrieren gesprochen. Ich dachte: Hurra, jetzt bekommen auch wir Aufmerksamkeit! Oder? Doch es ist nicht so einfach. Es wurde viel über Barrieren gesprochen. Aber nur für sichtbar behinderte Menschen. Das ist gut. Fragen von Teilnehmern wurden beantwortet. Sehr schön. Ich habe mich gefragt: Wie kann ich etwas sagen? Ich konnte meine Stummschaltung nicht ändern. Ich habe den Veranstalter per Handy kontaktiert. Die Antwort: Das ist nicht möglich. Aha? So habe ich nur zugehört. Ich konnte nichts zu unsichtbaren Behinderungen sagen. Am Ende fiel der Begriff "chronische Erkrankungen". Was sagt das über Inklusion aus? Ich fasse zusammen: Ich bin bei einer Diskussion über Inklusion dabei. Ich darf zuhören, aber nicht reden (weil ich nicht vor Ort bin?). Ich höre eine Person, die über unsichtbare Behinderungen informiert wurde. Aber diese Person sagt nichts darüber. Ich höre am Ende den Begriff "chronische Erkrankungen". Es gibt also Leute, die wissen, dass es unsichtbar behinderte Menschen gibt. Diese Leute wollen sich für Inklusion einsetzen. Aber chronische Erkrankungen werden nur kurz erwähnt? Ich mache niemandem einen Vorwurf, der erst informiert werden muss. Aber wenn Interessenvertreter uns keine Beachtung schenken, frage ich mich: Wie ehrlich ist diese Diskussion gemeint? Inklusion fängt bei denen an, die sie fordern! Setzen, sechs!

Inklusion

Foto: Britta Wilkens

Hamburg (kobinet) Ich habe eine unsichtbare Behinderung. Immer wieder erlebe ich dadurch, wie unsichtbar behinderte Menschen nicht wahr- und vor allem nicht ernstgenommen werden. Daher habe ich mir vorgenommen, mich für unsere Rechte und Inklusion einzusetzen.

Dabei muss ich gestehen, dass ich dahingehend nicht alle Erkrankungen und Barrieren auf dem Radar habe. Sofern mir etwas zugetragen wird, bin ich dankbar über solche Hinweise. So kann ich besser auf die uns begegnenden Barrieren und Probleme hinweisen.

Demnach nehme ich es auch niemandem übel, wer es noch nicht im Bewusstsein hat.

Zudem bin ich „verwöhnt“. Da ich aufgrund meiner Behinderung in Isolation leben muss, kann ich an keiner Veranstaltung in Präsenz teilnehmen (siehe auch https://kobinet-nachrichten.org/2025/01/19/warum-multiple-chemikalien-sensitivitaet-mcs-exkludiert/) „Verwöhnt“ bin ich deswegen, weil ich mich dann trotzdem immer online dazuschalten kann – egal ob im Sprachkurs, dienstlich oder anderweitig. Mein Arbeitgeber beispielsweise hat sofort meinen Bedarf in aller Selbstverständlichkeit ernstgenommen und umgesetzt (Inklusion vom Feinsten!). Warum auch nicht, sind doch Homeoffice und Online-Konferenzen seit Corona eine Selbstverständlichkeit geworden.

Wirklich?

Kürzlich habe ich an einer (Diskussions-) Veranstaltung über Inklusion teilgenommen. Diese fand an einem Ort statt, der hunderte Kilometer von meinem Wohnort entfernt ist, und den ich aufgrund meiner eingeschränkten Reisemöglichkeiten nicht einfach mal so erreichen kann. Es waren die VertreterInnen von einigen Interessengemeinschaften anwesend, allen ist Inklusion ein Herzensthema. Die Veranstaltung war als „barrierefrei zugänglich“ und mit Gebärdensprache bezeichnet.

Trotzdem habe ich mich lieber rückversichern wollen, dass ich auch online an der Diskussion teilnehmen kann. Die Antwort auf meine Frage hat mich überrascht: nein, diese Veranstaltung sei ausschließlich in Präsenz geplant. Huch?

Ich habe mich gefreut, letztendlich doch noch einen Link zugeschickt bekommen zu haben. Man kann ja schließlich nicht alles auf dem Schirm haben, das ist vollkommen okay. Diese Bemühungen haben mich erfreut und mir gezeigt, dass man mein Anliegen ernstnimmt. Außerdem habe ich mich gefreut, dort eine teilnehmende Person von einer Interessenvertretung entdeckt zu haben, mit der sich eine Freundin von mir bereits (und das nicht nur einmal) über unsere gemeinsame Krankheit und den damit verbundenen Barrieren ausgetauscht hat. Ich konnte mein Glück kaum fassen: Hurra, jetzt bekommen auch wir endlich unsere Bühne!

Oder?

Nun ja, so einfach ist es dann wohl doch nicht. Es wurde viel über Barrieren gesprochen. Für sichtbar behinderte Menschen. Das ist auch gut so. Es wurden Fragen von Teilnehmenden beantwortet. Sehr schön. Währenddessen habe ich mich gefragt, wie ich mich eigentlich bemerkbar machen könne, wenn ich ebenfalls etwas sagen möchte. Die vom Host eingestellte Stummschaltung konnte ich nicht ändern. Okay, einmal kurz den Host per Handy anfunken, dann geht das schon. Nein, dies sei nicht möglich, so die Antwort. Aha? Nun ja, so habe ich brav, ohne mich zu den Anliegen von unsichtbar behinderten Menschen äußern zu können, weiter zugehört. In einem der Schlusssätze war dann sogar schlussendlich noch der Begriff „chronische Erkrankungen“ gefallen.

Was sagt das über Inklusion aus?

Okay, ich fasse also einmal zusammen: Ich bin bei einer Veranstaltung (Diskussion über Inklusion) dabei, um zuhören, aber nicht reden zu dürfen (weil ich nicht physisch anwesend bin?). Ich höre eine teilnehmende Person sprechen, die dank meiner Freundin bereits auf das Thema unsichtbare Behinderungen aufmerksam gemacht wurde, aber nicht ein einziges Wort darüber verliert. Ich höre in einem Schlusssatz (von einer anderen Person) den Begriff „chronische Erkrankungen“. Es gibt sie also, die Leute, die schon wissen, dass es auch unsichtbar behinderte Menschen gibt und die sich für Inklusion (für alle?) einsetzen wollen. Und dann werden chronische Erkrankungen (unsichtbare Behinderungen sind noch viel mehr als das!) allenfalls in einem Nebensatz zum Schluss erwähnt? Ernsthaft?

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch – ich mache niemandem einen Vorwurf, der erst einmal auf das Thema aufmerksam gemacht werden muss.

Wenn aber noch nicht einmal InteressenvertreterInnen, die sich für Inklusion einsetzen wollen, und die bereits von uns unsichtbar behinderten Menschen mit ihren Barrieren wissen, uns die Beachtung schenken, die wir verdienen, dann frage ich mich: wie ehrlich ist dann diese Debatte gemeint?

Inklusion fängt bei denen an, die sie fordern!

Setzen, sechs!