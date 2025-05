Über 9.000 arbeitslose Schwerbehinderte als vor einem Jahr

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Nürnberg (kobinet) Mehr Menschen mit Behinderung sind ohne Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit hat neue Zahlen bekannt gegeben. Im April 2025 haben 182.868 Menschen mit Behinderung keine Arbeit. Das sind über 9.000 Menschen mehr als im April 2024. Damals waren 173.765 Menschen mit Behinderung arbeitslos. Vor der Corona-Zeit waren noch weniger Menschen mit Behinderung arbeitslos. Im April 2019 hatten nur 152.687 Menschen mit Behinderung keine Arbeit. Das sind über 30.000 Menschen weniger als heute. In den Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten über 300.000 Menschen. Sie bekommen sehr wenig Geld. Der Lohn liegt bei durchschnittlich 226 Euro im Monat. Das ist viel weniger als der Mindestlohn. Nur sehr wenige Menschen kommen aus den Werkstätten in normale Firmen. Die Vermittlungs-Quote liegt bei nur 0,35 Prozent. Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU steht nicht viel dazu. Die Parteien haben nur allgemeine Worte zur Inklusion geschrieben. Konkret wird es nur bei den Werkstätten für behinderte Menschen. Die Werkstätten sollen wieder Geld aus der Ausgleichsabgabe bekommen. Das Geld wurde früher schon einmal gestrichen. Die meisten Fachleute finden das nicht gut. Sie glauben, dass dadurch nicht mehr Menschen mit Behinderung in normalen Firmen arbeiten werden.