Nie wieder: VdK mahnt 80 Jahre nach Kriegsende zur Wachsamkeit

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin (kobinet) Der Sozial·verband VdK erinnert an das Kriegs·ende vor 80 Jahren. Die Präsidentin vom VdK heißt Verena Bentele. Am 8. Mai 1945 ist der 2. Welt·krieg zu Ende gegangen. Die National·sozialisten haben den Krieg angefangen. Viele Menschen sind gestorben. Der VdK wurde 1946 gegründet. Der VdK hat damals Kriegs·witwen und Waisen geholfen. Heute hilft der VdK allen Menschen, die benachteiligt werden. Zum Beispiel: - Menschen mit Behinderung - Menschen, die wenig Geld haben - Rentner und Rentnerinnen Verena Bentele sagt: Wir dürfen die Opfer vom National·sozialismus nicht vergessen. Wir müssen heute wachsam sein. Wir müssen gegen Diskriminierung kämpfen. Manche Menschen sind heute wieder diskriminierend. Sie haben Vorurteile gegen: - Menschen mit Behinderung - Arme Menschen - Menschen aus anderen Ländern Der VdK sagt: Nie wieder soll es so schrecklich werden wie damals. Verena Bentele

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Zum heutigen 80. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai gedenkt VdK-Präsidentin Verena Bentele der Opfer des Zweiten Weltkriegs und mahnt unter dem Motto "Nie wieder!" zu Wachsamkeit gegenüber extremistischen und antidemokratischen Strömungen: "Der 8. Mai 1945 markiert für Europa das Ende von Krieg, Vernichtung und faschistischer Gewaltherrschaft. Als Sozialverband VdK erinnern wir heute, 80 Jahre danach, an das unfassbare Leid, das die Nationalsozialisten mit dem Grauen des Zweiten Weltkriegs über Europa und die ganze Welt gebracht haben. „Vor diesem Hintergrund wurde 1946 der Sozialverband VdK gegründet, um die Interessen von Kriegsgeschädigten, Witwen und Waisen zu vertreten. Heute setzt sich der VdK als moderner Sozialverband für soziale Gerechtigkeit, die Rechte von Rentnern, Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen, für Menschen mit Behinderung sowie Benachteiligte ein. Aus unserer historischen Verantwortung heraus ist es dem VdK ein zentrales Anliegen, Unrecht und Ausgrenzung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen: Die Erinnerung ist für alle Generationen eine Verpflichtung, jetzt und in Zukunft. Das Gedenken an die Opfer des Weltkriegs und der Nazi-Diktatur mahnt uns, wachsam zu bleiben gegenüber jeder Form von Diskriminierung, Ausgrenzung oder Abwertung von Menschen. Unhaltbare Thesen zur Integration und Inklusion sowie Vorurteile beispielsweise gegen Menschen mit Behinderungen, arme Menschen oder jene, die aus anderen Ländern kommen, werden in Teilen der Gesellschaft wieder laut. Auch Artikel 1 des Grundgesetzes, ‚Die Würde des Menschen ist unantastbar‘, wird von antidemokratischen Kräften angezweifelt. Wir müssen gemeinsam all jenen entgegentreten, die heute wieder Menschenrechte und den Wert der Vielfalt in Frage stellen – mit Mut und mit der festen Überzeugung: Nie wieder!“, erklärte Verena Bentele.

