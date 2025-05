Habemus Satzung

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Villmar-Weyer (kobinet) Die neue Kolumne von Stephan Laux ist Andi Vega gewidmet. Sie trägt den Titel Villmar-Weyer. Das klingt wie ein Zauber·spruch aus den Harry Potter Büchern. Was hat Stephan Laux am Europa·tag für die Gleich·stellung von Menschen mit Behinderungen gemacht? Andere haben protestiert. Viele Aktivisten haben bei Demos ein Freiheits·zeichen im Roll·stuhl auf·geblasen. Viele haben laute Proteste gemacht und Schilder gezeigt. Stephan Laux hat aber E-Mails geschrieben. An eine Bürger·meisterin und an Mit·glieder von einem Beirat für Menschen mit Behinderungen. Es ging um eine Satzung und eine Geschäfts·ordnung. Andi Vega hatte ihn gewarnt. Stephan Laux hatte gefragt: Soll ich in einem Beirat für Menschen mit Behinderungen mit·arbeiten? Andi Vega sagte: Mach das nicht. Diese Beiräte haben zu viel Büro·kratie. Das passt nicht zu dir. Stephan Laux wollte es trotzdem selbst ausprobieren. Er wollte Politik von der Basis aus machen. Er wollte in der Gemeinde·politik mit·arbeiten. Eine Sache ist Stephan Laux sofort auf·gefallen: Die Mit·glieder vom Beirat werden ernannt und nicht gewählt. Das ist wie bei den Kardinälen im Vatikan und nicht wie in einer Demokratie. Stephan Laux dachte: Hoffentlich werden wir nicht ein·gesperrt, um den Chef zu wählen. Aber bei seinem Start gab es schon einen Vorsitzenden und seinen Stell·vertreter. Stephan Laux kennt andere Behinderten·vertreter aus seinem früheren Beruf. In seinem Betrieb wurden sie richtig gewählt. Und zwar von den Menschen, die sie vertreten sollten. Das stand im Betriebs·verfassungs·gesetz. Das fand Stephan Laux demokratisch. Als Mit·glied in einem hessischen Beirat für Menschen mit Behinderung muss man die hessische Gemeinde·ordnung gut kennen. Das wusste Stephan Laux am Anfang noch nicht. Stephan Laux hatte eine Idee für eine Reform: Menschen mit Schwer·behinderten·ausweis sollten bei Wahlen die Beirats·mit·glieder wählen können. Die anderen Mit·glieder haben ihn an·geschaut, als wäre er ein Außer·irdischer. Stephan Laux wollte nur seine demokratischen Ideen für Menschen mit Behinderung umsetzen. Die anderen sagten: Das geht nicht wegen dem Daten·schutz und der hessischen Gemeinde·ordnung. Stephan Laux dachte, dass das Bundes·teilhabe·gesetz und die UN-Behinderten·rechts·konvention wichtiger sind. Diese Gesetze sollen Menschen mit Behinderungen die gleiche Teilhabe an der Politik ermöglichen. Aber in Hessen ist die hessische Gemeinde·ordnung wichtiger. Diese Gemeinde·ordnung sagt: Ein Beirat für Menschen mit Behinderung braucht eine Satzung oder eine Geschäfts·ordnung oder beides. Stephan Laux versteht die hessische Gemeinde·ordnung nicht so gut. Es ist wie früher in der Schule mit den französischen Vokabeln. Er hörte lieber Frank Zappa, wollte in den USA Basketball spielen und lernte englische Vokabeln. Stephan Laux hat sich trotzdem die Satzung angeschaut. Das bereut er jetzt. Es tut ihm weh, diese Satzung zu lesen. In manchen Satzungen steht: "Der Gemeinde·vorstand informiert den Beirat über wichtige Angelegen·heiten, die der Beirat für seine Arbeit wissen muss, und fragt den Beirat zu Themen, die Menschen mit Behinderungen besonders betreffen." Stephan Laux findet das schlecht. Andere Menschen entscheiden, welche Themen die Belange von Menschen mit Behinderungen betreffen. Das ist diskriminierend. In der Beispiel·satzung darf der Beirat nicht an Sitzungen von anderen Gremien teil·nehmen. Er hat auch kein Stimm·recht. Die Satzung unter·teilt in behinderten·spezifische und wichtige Themen. Andi Vega sagte zu Stephan Laux: Wenn du deine Zeit mit Fried·höfen, Behinderten·toiletten und ab·gesenkten Bord·steinen verbringen willst, dann passt der Beirat zu dir. Andi Vega hat selbst schlechte Erfahrungen damit gemacht. Menschen mit Behinderungen sollen sich um ihre eigenen Angelegen·heiten kümmern. Stephan Laux versteht diese Haltung nicht. Es gibt keine politischen und gesellschaftlichen Themen, die Menschen mit Behinderungen nicht betreffen.