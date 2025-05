Niedersachsen legt neues Programm für mehr soziale Teilhabe auf

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

HANNOVER (kobinet) Das Land Niedersachsen will Menschen in armen Stadt·teilen besser helfen. Darum hat das Sozial·ministerium von Niedersachsen ein neues Programm gestartet. Das Programm heißt "Chancengleich in der Nachbarschaft". Ein Partner bei dem Programm ist die Landes·arbeits·gemeinschaft Soziale Brennpunkte. Das Land gibt zusätzliches Geld für Projekte gegen Kinder·armut. Die Projekte sollen Menschen helfen, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen. Die Projekte sollen auch wirtschaftliche Chancen schaffen. Die Projekte sollen die Gemeinschaft in der Nachbarschaft stärken. Besonders wichtig ist der Kampf gegen Kinder·armut. Die Projekte sollen die Bildung für Kinder fördern. Die Projekte sollen auch die Gesundheit von Kindern fördern. Die Projekte sollen Kindern helfen, Freunde zu finden. Der Sozial·minister von Niedersachsen heißt Dr. Andreas Philippi. Er sagt: Eine gute Nachbarschaft ist wichtig für die Lebens·qualität. Eine gute Nachbarschaft ist auch gut für die Gesundheit der Menschen. Die Nachbarschaft hat auch Einfluss auf die Armut. Besonders von Armut betroffen sind Frauen, Menschen mit Migrations·hintergrund, Allein·erziehende und Familien mit vielen Kindern. Das Land will allen Menschen die gleichen Chancen geben. Alle Menschen sollen am öffentlichen Leben teilnehmen können. Das Land fördert nur Projekte, die in diesem Jahr stattfinden. Jedes Projekt kann zwischen 2.500 und 30.000 Euro bekommen. Anträge für Projekte können bis zum 28. Mai 2025 gestellt werden. Die Anträge müssen über diese Internet·seite gestellt werden: https://www.chancengleich.lag-nds.de/