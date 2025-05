Kurzkolumne: Vier mal „Best of Behindert“ von Hans-Willi Weis

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Staufen (kobinet) Die Texte sind eine gute Grundlage für Gespräche bei der Konferenz in Kassel. Es geht um die Texte zur Behinderten·politik vom letzten Jahr. Hier sind die Links zu den Texten. So haben die Menschen genug Zeit zum Lesen. Die Inklusion in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf Der Schreiber der Texte hat diesen Satz von einem Politiker aus Ost·deutschland übernommen. Der Satz ist sehr positiv. Die Organisatoren vom Europa·tag haben einen anderen Satz gewählt. Sie haben gesagt: Neustart Inklusion. Der Schreiber findet: Das ist kein guter Satz. Man kann das durch Lesen der folgenden Texte besser verstehen. https://kobinet-nachrichten.org/2024/05/03/extrakolumne-zum-5-mai-empowerment-ohne-basisdemokratische-machtumverteilung-ist-nur-die-halbe-miete-und-inklusion-ohne-revolution-eine-illusion/ https://kobinet-nachrichten.org/2024/05/13/extrakolumne-fortsetzungempowerment-ohne-basisdemokratische-machtumverteilung-ist-nur-die-halbe-miete-und-inklusion-ohne-revolution-eine-illusion/ https://kobinet-nachrichten.org/2024/06/01/extrakolumne-2-fortsetzung-inklusion-ohne-revolution-ist-illusorisch-und-empowerment-ohne-basisdemokratische-machtumverteilung-ist-ein-zweischneidiges-schwert/ https://kobinet-nachrichten.org/2024/07/01/igel-und-elefanten-4-folge-von-inklusion-ohne-revolution-eine-illusion/