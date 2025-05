Bärbel Bas zur neuen Bundesministerin für Arbeit und Soziales ernannt

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

Berlin (kobinet) Bärbel Bas ist neue Ministerin für Arbeit und Soziales. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sie am 6. Mai 2025 ernannt. Bärbel Bas folgt auf Hubertus Heil. Hubertus Heil war Minister für Arbeit und Soziales seit 2018. Bärbel Bas von der SPD hat am 7. Mai mit ihrer Arbeit begonnen. Sie war früher Präsidentin vom Bundestag. Sie war Präsidentin vom Bundestag vom 26. Oktober 2021 bis zum 25. März 2025. Seit 6. Mai 2025 ist sie Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Bärbel Bas ist seit 2009 im Bundestag. Sie ist 1968 in Duisburg geboren. Bärbel Bas kommt aus Nordrhein-Westfalen. Sie ist die Tochter von einem Busfahrer und einer Hausfrau. Sie hat 5 Geschwister. Von 1978 bis 1984 ging sie auf die Hauptschule. Sie hat den Hauptschulabschluss geschafft. Danach hat sie noch weiter gelernt. Bärbel Bas konnte nicht ihren Wunschberuf lernen. Sie wollte Technische Zeichnerin werden. Dann hat sie andere Dinge gelernt. Sie hat zum Beispiel Schweißen gelernt. Von 1985 bis 1987 machte sie eine Ausbildung zur Bürogehilfin. Sie hat bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft gelernt. Nach der Ausbildung hat sie dort bis 2001 gearbeitet. Später hat sie in einer Krankenkasse gearbeitet. Sie hat immer weiter gelernt. Sie hat eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Sie hat auch Krankenkassenbetriebswirtin gelernt. Später hat sie als Leiterin gearbeitet. Bärbel Bas war im Rat der Stadt Duisburg. Seit 2009 ist sie im Bundestag für die SPD. Sie wurde mehrmals gewählt. Sie war in verschiedenen Ausschüssen im Bundestag. Sie war Parlamentarische Geschäftsführerin. Sie war auch stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion. Sie war für die Themen Gesundheit, Petitionen, Bildung und Forschung zuständig. In der SPD gehört sie zum linken Flügel. Verbände für Menschen mit Behinderungen hoffen auf die neue Ministerin. Sie wünschen sich mehr Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen. Sie wollen auch einen besseren Arbeitsmarkt für alle Menschen. Deutschland muss viele Vorgaben von der UNO für die Rechte von Menschen mit Behinderungen umsetzen.