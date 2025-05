Menschenrechtskette am 7. Mai: Gemeinsam ein Zeichen für Inklusion in Steglitz-Zehlendorf setzen

Am 7. Mai 2025 findet der Aktionstag BUNT VERBINDET in Berlin statt.

Sharepic der Aktion Mensch zum Protesttag 2025

Foto: Aktion Mensch

Berlin (kobinet) Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen findet der "Aktionstag BUNT VERBINDET" am 7. Mai 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr in Berlin-Zehlendorf statt. Dabei soll eine Menschenrechtskette rund um das Rathaus Zehlendorf gebildet werden. "Unter dem Motto 'INKLUSION – mehr denn je – JETZT!' setzen wir Hand in Hand gemeinsam ein kraftvolles Zeichen für Inklusion, Barrierefreiheit und gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung durch die Beauftragten für Menschen mit Behinderungen von Steglitz-Zehlendorf Eileen Moritz. Treff- und Ausgangspunkt für die Menschenrechtskette sind einige Infostände an der Kastanie vor dem Rathaus Zehlendorf, Teltower Damm / Kirchstraße.

Am 7. Mai ab 14:00 Uhr erwartet die Besucher*innen ein kreatives Programm mit bunten Materialien, die es allen ermöglichen, ihre Forderungen auf Plakate zu entwerfen und zu gestalten. Begleitet wird das Event von inspirierendem Poetry-Slam und musikalischen Einlagen, die für ein buntes, lebendiges und vielfältiges Zusammenkommen sorgen. Entlang der Menschenrechtskette wird es Musik und Lärm geben, um die Botschaft der Inklusion und Gleichstellung lautstark zu verbreiten. Veranstalterin ist die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen Steglitz-Zehlendorf in Kooperation mit der Zukunftssicherung Berlin. „Wir laden alle Bürger*innen herzlich ein, sich am ‚Aktionstag BUNT VERBINDET‘ an der Menschenrechtskette zu beteiligen und gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft einzutreten“, heißt es im Aufruf.