Kanzlerwahl im ersten Wahlgang gescheitert

Berlin (kobinet) Zum ersten Mal hat ein Bundes·kanzler bei der Wahl im Bundes·tag nicht genug Stimmen bekommen. Friedrich Merz hat am 6. Mai 2025 die Wahl nicht gewonnen. Er brauchte 316 Stimmen. Er hat aber nur 310 Stimmen bekommen. Bundes·tags·präsidentin Julia Klöckner hat gesagt: Der Abgeordnete Friedrich Merz hat nicht genug Stimmen bekommen. Das ist ein großes Problem für die schwarz-grüne Koalition. Die Parteien CDU und Grüne wollten zusammen regieren. Niemand weiß jetzt: Wie geht es weiter? Wann gibt es eine neue Wahl? Die neuen Minister können jetzt noch nicht anfangen zu arbeiten. Zum Beispiel sollte Bärbel Bas die neue Ministerin für Arbeit und Soziales werden. Sie sollte den Platz von Hubertus Heil übernehmen. Jetzt bleiben die alten Minister und der alte Bundes·kanzler weiter im Amt.

Blick auf Reichstag über die Spree hinweg

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erreichte ein vorgesehener Bundeskanzler bei der Wahl im Bundestag nicht die nötigen Stimmen. Friedrich Merz scheiterte im ersten Wahlgang heute am 6. Mai 2025 und erreichte nicht die nötigen 316 Stimmen. Für ihn stimmten lediglich 310 Abgeordnete. Der Satz "Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht" von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner stürzt die per Koalitionsvertrag geschlossene schwarz-grüne Koalition in ihre erste große Krise. Wie es nun weitergeht und wann und wie die Wahl wiederholt werden kann, steht noch nicht fest.

Damit verzögert sich auch der Plan zur Ernennung und Vereidigung der Minister*innen, die heute die verschiedenen Bundesministerien übernehmen wollten. Für Bärbel Bas war beispielsweise geplant, dass sie den Staffelstab von Hubertus Heil für das behindertenpolitisch wichtige Bundesministerium für Arbeit und Soziales übernehmen sollte. So bleiben erst einmal die bisherigen Minister*innen und der Bundeskanzler weiterhin geschäftsführend im Amt.