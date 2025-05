5 Jahre Berliner Behindertenparlament: Auftaktveranstaltung setzt Zeichen für politische Partizipation

Die Anträge gehen dann an den Senat in Berlin.

Banner: Berliner Behindertenparlament: Politik inklusiv gestalten

Foto: Berliner Behindertenparlament

Berlin (kobinet) Das Berliner Behindertenparlament (BBP) feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen und lädt zur Auftaktveranstaltung 2025 ein. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat sich das Berliner Behindertenparlament nach Ansicht der Veranstalter*innen als bedeutende Plattform für die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Berlin etabliert. Bereits über 300 stimmberechtigte Teilnehmende haben in den vergangenen Jahren über 41 Anträge beschlossen – viele davon fanden Eingang in politische Entscheidungsprozesse zur Inklusion in Berlin. Die diesjährige Auftaktveranstaltung findet heute am 6. Mai 2025 in der Landeszentrale für Politische Bildung in der Hardenbergstraße 22–24 statt. Beginn ist 15 Uhr. Die Veranstaltung ist ausgebucht, der erste Teil der Veranstaltung wird online über den eigenen YouTube Kanal gestreamt: http://bit.ly/BBP25_Auftakt . Die Veranstaltung ist barrierefrei und wird in Gebärdensprache, Schriftsprache und Leichte Sprache übersetzt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Diskussionsrunde mit Vertreter:innen des Berliner Senats: Aziz Bozkurt (SPD), Christina Henke (CDU) und Johannes Wieczorek (CDU) und die Vorstellung der geplanten Fokusgruppen für das Jahr 2025. In diesem Jahr werden die Fokusgruppen Arbeit und Beschäftigung, Bildung, Mobilität sowie Kultur und Medien Anträge erarbeiten, die beim Parlamentstag Ende November / Anfang Dezember diskutiert und abgestimmt werden. Diese Anträge werden anschließend an die Senatsverwaltungen übergeben mit dem Appell, sie in politische Vorgänge und Entscheidungen zu integrieren und Berlin so inklusiver und barrierefreier zu gestalten.

Das Berliner Behindertenparlament wurde vor fünf Jahren auf Initiative des Inklusionsaktivisten Christian Specht ins Leben gerufen und wird von einer Steuerungsgruppe unterstützt, der unter anderem der Berliner Behindertenverband, die Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin, die Lebenshilfe Berlin, die Landeszentrale für Politische Bildung und der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin angehören. Mitglieder der Steuerungsgruppe sind des Weiteren die inklusionspolitischen Sprechenden aller demokratischen Parteien des Berliner Abgeordnetenhauses. Ziel des BBP ist es, die Interessen von Menschen mit Behinderung gegenüber Politik und Behörden zu vertreten und ihre Anliegen sichtbar zu machen. Gefördert wird das BBP von der LOTTO Stiftung Berlin, dem Partizipationsfonds Berlin, der Aktion Mensch sowie unterstützt von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung.

Alle Berliner:innen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen sowie ihre Angehörigen und Unterstützer:innen sind herzlich eingeladen, sich aktiv am BBP zu beteiligen. Die Anmeldung zu den Fokusgruppen ist auf der Webseite möglich: https://www.behindertenparlament.berlin/