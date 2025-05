Weichen für schwarz-rot werden nun konkret gestellt

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin (kobinet) In Berlin passieren heute am 5. Mai wichtige Dinge für die neue Regierung. CDU, SPD und CSU unterzeichnen heute den Koalitions·vertrag. Das ist ein wichtiger Vertrag für die neue Regierung. Die SPD wird heute auch bekannt geben, welche Personen Minister oder Ministerin werden sollen. Es gibt schon erste Informationen über die Minister·auswahl. Der Hessische Rundfunk berichtet: Bärbel Bas wird wahrscheinlich Ministerin für Arbeit und Soziales. Bärbel Bas war früher Bundes·tags·präsidentin. Am 6. Mai passiert noch mehr: Der Bundes·tag wählt dann den Bundes·kanzler. Danach werden alle Minister und Ministerinnen ernannt und vereidigt. Dann beginnt die Arbeit der neuen Regierung. Man nennt die ersten 100 Tage einer Regierung oft besonders wichtig. Über besondere Pläne für Menschen mit Behinderung ist bisher nichts bekannt. Symbol Fragezeichen mit Schatten

Foto: ht

Berlin (kobinet) In Berlin soll heute am 5. Mai nicht nur der Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und CSU unterzeichnet und damit die neue Regierungskoalition besiegelt werden, sondern die SPD wird bekanntgeben, welche Minister*innen sie in die zukünftige Bundesregierung schickt. Erste Namen sind bereits durchgesickert, so ist nach Informationen des Hessischen Rundfunks wohl schon klar, dass die ehemalige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zukünftig wohl Bundesministerin für Arbeit und Soziales werden soll. Am 6. Mai soll dann die Wahl des Bundeskanzlers im Bundestag durchgeführt werden und danach sollen die Minister*innen dann offiziell ernannt und vereidigt werden. Dann darf man gespannt sein, was die neue Bundesregierung in den ersten 100 Tagen vorantreiben. Von schnell anzupackenden behindertenpolitischen Initiativen ist bisher noch nichts bekannt.

