Neue Regierung an konkreten Taten für echte Inklusion messen

Berlin (kobinet) Die LIGA Selbst·vertretung fordert zum Europäischen Protest·tag mehr Rechte für behinderte Menschen. Der Protest·tag findet seit 1992 um den 5. Mai statt. Der Protest·tag hat viele Protest·aktionen und Veranstaltungen. Jetzt fordert die LIGA Selbst·vertretung mehr Inklusion. Die Bundes·regierung soll die UN-Behinderten·rechts·konvention umsetzen. Die Ampel·koalition hat viele Pläne für behinderte Menschen. Die Pläne wurden aber nicht gemacht. Behinderte Menschen sind vom Warten müde. Behinderte Menschen erleben jeden Tag viele Benachteiligungen. Behinderte Menschen erleben jeden Tag viele Diskriminierungen. Deshalb soll es mehr Barriere·freiheit geben. Private Anbieter sollen auch barriere·frei sein. Die LIGA Selbst·vertretung ist ein Bündnis von Organisationen. Die Organisationen werden von behinderten Menschen selbst geleitet. Die LIGA Selbst·vertretung fordert die Reform von 2 Gesetzen. Die Gesetze heißen BGG und AGG. Viele behinderte Menschen glauben nicht mehr an die Versprechen. Die Politik macht viele Versprechen in Koalitions·verträgen. Aber diese Versprechen werden nicht ernst genommen. Darum fordert die LIGA Selbst·vertretung: Die Politik muss endlich handeln. Behinderte Menschen fordern nichts Besonderes. Sie wollen am Leben teilhaben können wie alle anderen. Darum sind klare Regeln wichtig. Und die Regeln müssen vor Gericht einklagbar sein. Inklusion muss in der Kita beginnen. Inklusion muss sich in der Schule fortsetzen. Und Inklusion muss auch auf dem allgemeinen Arbeits·markt sein. Dafür müssen viele Barrieren abgebaut werden. Die LIGA Selbst·vertretung ist ein Zusammenschluss von 13 Selbst·vertretungs·organisationen. Die Organisationen sind in ganz Deutschland tätig. Die Organisationen werden von behinderten Menschen selbst verwaltet. Mehr Informationen gibt es unter www.liga-selbstvertretung.de