Online-Veranstaltung im Rahmen des GAAD 2025

Was ist der GAAD?

Bremen (kobinet)Anlässlich des diesjährigen Global Accessibility Awareness Day (GAAD) veranstalten die Durchsetzungsstellen der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen in Zusammenarbeit mit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit am 15. Mai 2025 von 10 bis 15 Uhr das kostenfreie Online-Event Lösungsansätze für die Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit in der Verwaltung.

Der Global Accessibility Awareness Day (GAAD) findet seit 2012 jedes Jahr am dritten Donnerstag im Mai statt und möchte weltweit das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Barrierefreiheit im digitalen Raum stärken. Er verfolgt das Ziel, einer breiten Öffentlichkeit das Thema Digitale Barrierefreiheit näherzubringen sowie den Austausch und das Lernen auf diesem Gebiet zu fördern und zu vertiefen. Dazu veranstalten am GAAD weltweit Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen diverse Workshops, Schulungen und Events. Sie sensibilisieren darin unter anderem Fachkräfte aus den Bereichen Webentwicklung und -design, Unternehmen und die Öffentlichkeit für die Bedeutung barrierefreier digitaler Lösungen.

Wer sind die Durchsetzungsstellen?

Die EU-Richtlinie 2016/2102 verpflichtet alle öffentlichen Stellen in Deutschland, ihre Webauftritte und mobilen Anwendungen (Apps) barrierefrei zu gestalten. Somit müssen sie auch einen sogenannten Feedback-Mechanismus anbieten, wodurch Nutzende von ihnen festgestellte Barrieren melden können.

Wenn Nutzende von der öffentlichen Stelle keine Rückmeldung erhalten und die Barrieren bestehen bleiben, stehen ihnen Durchsetzungsstellen (oder auch in den Ländern Schlichtungsstelle oder Ombudsstelle genannt) der jeweiligen Länder bzw. des Bundes zur Verfügung. Die Durchsetzungsstellen von Bund und Länder nehmen Hinweise über digitale Barrieren entgegen und leiten gegebenenfalls ein Verfahren zwischen den beteiligten Parteien ein. Die Verfahren sind in jedem Land und auf Bundesebene unterschiedlich geregelt.

Welche Schwerpunkte setzt unsere Online-Veranstaltung?

Der öffentlichen Verwaltung in Deutschland kommt bei der Umsetzung von Barrierefreiheit eine besondere Vorbildfunktion zu. Schließlich muss es allen Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderungen – möglich sein, staatliche Leistungen barrierefrei in Anspruch nehmen zu können. Dies schließt auch die digitalen Angebote ein. Deshalb bestehen bereits seit vielen Jahren gesetzliche Regelungen, welche die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland in diversen Bereichen zu digitaler Barrierefreiheit verpflichten. Ungeachtet dessen kann von einer flächendeckenden digitalen Barrierefreiheit bisher noch lange keine Rede sein.

Mit unserer Online-Veranstaltung möchten wir für die Notwendigkeit von digitaler Barrierefreiheit schwerpunktmäßig im Bereich der öffentlichen Verwaltung sensibilisieren sowie auf bestehende gesetzliche Regelungen verweisen. Darüber hinaus geben wir konkrete Impulse als auch Best Practices, um bei der Umsetzung dieser großen und wichtigen Aufgabe zu unterstützen. Das Format richtet sich daher schwerpunktmäßig an Beschäftigte der Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen, steht natürlich aber allen Interessierten am Thema offen.

Die Online-Veranstaltung wird mit Microsoft Teams durchgeführt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gebärdensprachdolmetschung sowie automatisierte Untertitel stehen während der gesamten Veranstaltung zur Verfügung.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um an der Online-Veranstaltung am

15. Mai 2025 ab 10 Uhr

teilzunehmen:

Microsoft Teams

An der Online-Veranstaltung „Lösungsansätze für die Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit in der Verwaltung“ teilnehmen

Besprechungs-ID: 373 385 725 250

Kennung: oh3Pn7t5

Benötigen Sie Hilfe?

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Siehe auch https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/gaad-veranstaltung-durchsetzungsstellen-2025.html