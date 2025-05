Inklusion im Arbeitsalltag kann gelingen

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken

KÖLN / BERLIN (kobinet) Die Bundesvereinigung Lebenshilfe und toom Baumarkt arbeiten zusammen. Sie wollen Menschen mit Behinderung eine Chance geben. Sie wollen, dass Menschen mit Behinderung arbeiten können. Sie wollen die Teil·habe fördern. Menschen mit geistiger Behinderung oder mit Lern·behinderung können bei toom Baumarkt arbeiten. Sie können dort ein Praktikum machen. Sie können auf Werkstatt·außen·arbeits·plätzen arbeiten. Oder sie bekommen eine Stelle mit Sozial·versicherung. Ein Beispiel ist Russel Hunt. Er arbeitet im toom Baumarkt in Wiesloch. Er hat in der Kurpfalz-Werkstatt von der Lebenshilfe gelernt. Er hat im toom Baumarkt ein Praktikum gemacht. Jetzt hat er einen Werkstatt·außen·arbeits·platz im toom Baumarkt. Er räumt Waren ein. Er fährt den Hub·wagen. Er hilft bei vielen Dingen. Russel Hunt sagt: Ich bin sehr froh bei toom zu arbeiten. Ich gehöre zum Team. Es macht mir viel Spaß. toom und die Lebenshilfe arbeiten seit 2014 zusammen. Sie wollen, dass es keine Barrieren mehr gibt. Menschen mit und ohne Behinderung sollen sich kennen·lernen. Das ist wichtig für die Teil·habe am Arbeits·leben. Menschen mit Behinderung können in toom Baumärkten arbeiten. Sie bleiben dabei Beschäftigte in ihrer Werkstatt für behinderte Menschen. Sie arbeiten aber im Baumarkt. Sie haben Kontakt zu Kunden und gehören zum Team.