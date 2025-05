Baustelle Inklusion vor österreichischem Parlament erinnert an UN-Behindertenrechtskonvention

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Wien (kobinet) In Wien macht der österreichische Behinderten·rat heute eine Protest·aktion. Der Protest ist vor dem Parlament. Der Protest hat den Namen "Baustelle Inklusion". Die Aktion ist am 5. Mai 2025. Das ist der Europäische Protest·tag zur Gleich·stellung behinderter Menschen. Der Online-Nachrichten·dienst BIZEPS hat über die Aktion berichtet. Bei der Aktion werden die Artikel der UN-Behinderten·rechts·konvention vorgelesen. Die Artikel werden auch erklärt. Cornelia Scheuer ist Vorstands·mitglied bei BIZEPS. BIZEPS ist das Wiener Zentrum für selbst·bestimmtes Leben behinderter Menschen. Cornelia Scheuer sagt: Österreich hat die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2008 unterschrieben. Die Konvention ist noch nicht überall richtig umgesetzt. Cornelia Scheuer hat wichtige Teile aus der Konvention vorgelesen. Das waren zum Beispiel: Das Recht auf Gleich·stellung. Das Recht auf politische Teil·habe. Das Recht auf barriere·freien Zugang zu Kultur, Freizeit und Sport. Sie hat auch über Frauen mit Behinderungen gesprochen. Frauen mit Behinderungen werden oft doppelt diskriminiert. Sie brauchen besondere Unterstützung. Cornelia Scheuer sagt: Zeit wird's! Österreich macht sich international lächerlich. Die Behinderten·bewegung in Österreich wartet seit 17 Jahren auf die vollständige Umsetzung der UN-BRK. Es fehlen immer noch: Barriere·freie Zugänge. Inklusive Bildung. Die freie Wahl bei der Wohn·form. Gleich·berechtigte politische Teil·habe. Im BIZEPS-Beitrag steht: Unsere Geduld ist am Ende. Bild von der Baustelle Inklusion vor dem österreichischen Parlament

Foto: Sina Gebhardt

Wien (kobinet) Unter dem Motto "Baustelle Inklusion" protestiert der österreichische Behindertenrat heute am 5. Mai 2025 vor dem Parlament gegen die schleppende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Auf diese Aktion zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen bei der die einzelnen Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention vorgelesen und kommentiert werden, hat der Online-Nachrichtendienst BIZEPS aufmerksam gemacht. "Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde von Österreich 2008 unterschrieben und ist immer noch nicht in allen Teilen konsequent umgesetzt." Mit diesen Worten richtete sich Cornelia Scheuer, Vorstandsmitglied bei BIZEPS, dem Wiener Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, an die Öffentlichkeit. In ihrer Lesung vor dem Parlament zitierte Cornelia Scheuer zentrale Passagen aus der Konvention – darunter das Recht auf Gleichstellung, politische Teilhabe und barrierefreien Zugang zu Kultur, Freizeit und Sport. Besonders betonte sie die Situation von Frauen mit Behinderungen, die mehrfach diskriminiert werden und endlich gezielte Unterstützung brauchen. „Zeit wird’s!!!“, so Scheuer unmissverständlich und ergänzte: „Inzwischen machen wir uns international lächerlich.“ Seit 17 Jahren wartet Österreichs Behindertenbewegung auf die vollständige Umsetzung der UN-BRK. Noch immer fehlen barrierefreie Zugänge, inklusive Bildung, echte Wahlfreiheit bei der Wohnform oder gleichberechtigte politische Teilhabe. Unsere Geduld ist am Ende, heißt es im BIZEPS-Beitrag. Link zum BIZEPS-Beitrag

Bild von der Baustelle Inklusion vor dem österreichischen Parlament

Foto: Sina Gebhardt

Link zum BIZEPS-Beitrag