Neue Studie zu Eltern erwachsener Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung

Marburg (kobinet) "Wie sehen Biografien von Eltern von (erwachsenen) Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung aus? Wie konstruieren sie ihr Elternsein? Und vor welchen Herausforderungen stehen diese Eltern? Diese Fragen haben mehrere Forschungsprojekte an der Goethe-Universität Frankfurt und an der Philipps-Universität Marburg unter der Leitung von Prof. Dr. Hendrik Trescher untersucht. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat die Studienergebnisse veröffentlicht", so die Information aus dem Newsletter von Andreas Winkel, dem Beauftragten der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderung.

Download, der nicht barrierefreien PDF-Ausgabe der Studie, unter:

https://www.pedocs.de/volltexte/2025/32292/pdf/Trescher_2025_Eltern_von_erwachsenen_Kindern.pdf