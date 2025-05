Ein Stück vom Kuchen für alle – gemeinsam für Inklusion am 5. Mai in Potsdam

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo: Ein Stück vom Kuchen für alle

Foto: Stadt Potsdam

Potsdam (kobinet) Unter dem Motto "Ein Stück vom Kuchen für alle" sind am 5. Mai 2025 alle Potsdamer*innen eingeladen, sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Ziel der Aktion ist es, Menschen mit und ohne Behinderungen ins Gespräch zu bringen und ein Zeichen gegen gesellschaftliche Spaltung sowie für Solidarität und Teilhabe zu setzen. "Oft sind es die kleinen Begegnungen, die Barrieren abbauen und das Miteinander stärken. Mit dieser Aktion möchten wir zeigen, dass Inklusion ganz einfach sein kann – sie beginnt mit einem offenen Gespräch bei Kaffee und Kuchen", erklärte Tina Denninger, Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Potsdam, im Vorfeld der Aktion zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai in Potsdam.

In der Ankündigung der Aktion heißt es:

So funktioniert’s

Am 5. Mai erwarten Sie in ganz Potsdam zahlreiche Kuchentafeln, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Ob vor Einrichtungen, auf Plätzen oder in Parks – mehr als 25 Stände laden dazu ein, Platz zu nehmen, ein Stück Kuchen zu genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Neugierig, was am 5. Mai alles passiert? Hier ein paar der vielen schönen Beiträge:

Im freiLand serviert die Projektgruppe „ARADO-Weg in Leichter Sprache“ zusammen mit der Potsdamer Bürgerstiftung und Manuela Schulz von Einfach sprechen von 12:00 bis 16:00 Uhr Kuchen. Dort wird das inklusive Geschichtsprojekt „Geschichte leicht verstehen“ vorgestellt.

Die Theodor Fliedner Stiftung Brandenburg gGmbH lädt auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor von 12:00 bis 17:00 Uhr zur Begegnung ein sogar mit einer geplanten Fahrradrikscha-Fahrt als mobile Einladung zum Austausch.

Vor dem Fanladen Babelsberg, in der Rudolf-Breitscheid-Straße 19, möchten Schulsozialarbeitende mit Ihnen über die Schule von morgen reden.

Die Landeshauptstadt Potsdam selbst ist mit einem Stand vor dem Verwaltungsgebäude in der Edisonallee 5–9 vertreten. Dort stehen u.a. die Beauftragte für Menschen mit Behinderung sowie die Wirtschaftsförderung für Gespräche zur Verfügung.

Sie erkennen die Stände an der lilafarbenen Deko und dem gemeinsamen Aktionslogo.

Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie vorbei und machen Sie mit!

Ziel der Aktion ist es, Barrieren abbauen – körperlich, sprachlich und gesellschaftlich – und gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft einstehen. Mit der Aktion „Ein Stück vom Kuchen für alle“ bringt sich Potsdam aktiv in diesen wichtigen Tag ein.

Gemeinsamer Abschluss auf dem Luisenplatz

Ab 13:00 Uhr laden die AWO Bezirksverband Potsdam und der Circus Montelino zu einer großen Mitmach-Aktion auf den Luisenplatz ein – mit Rollstuhlparcours, Sinnesspielen, Kaffee, Kuchen und mehr.

Um 17:00 Uhr treffen sich dort alle Beteiligten zur gemeinsamen Abschlussrunde. Dann wird auch symbolisch gezählt:

Wie viele Meter Kuchentafel hat Potsdam geschafft?

Alle Standorte im Überblick

Die Liste aller teilnehmenden Stände, nach Stadtteilen, mit Adressen und Uhrzeiten finden Sie hier

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – und auf viele gute Gespräche bei einem Stück Kuchen!

