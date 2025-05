Inklusionspreis „Gemeinsam MitEinander“ vergeben

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Flagge Bundesland Thüringen

Foto: gemeinfrei, https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggen_und_Wappen_der_L%C3%A4nder_der_Bundesrepublik_Deutschland

ERFURT (kobinet) Beim diesjährigen Inklusionstag, der erstmals im Rahmen des Thüringentages in Gotha stattfindet, hat der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen Joachim Leibiger den Thüringer Inklusionspreis überreicht. Um die drei Hauptpreise und zwei Anerkennungen konkurrierten 23 Vereine, Verbände und Firmen aus ganz Thüringen. Über die Vergabe des mit insgesamt 6.000 Euro dotierten Preises entschied eine Jury aus Mitgliedern des Landesbehindertenbeirats. Mit dem alle zwei Jahre zum Inklusionstag vergebenen Gemeinsam MitEinander-Preis möchte der Thüringer Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen herausragende und innovative Projekte und Initiativen prämieren, die als Beispielgeber fungieren.

Die Jury aus fünf Vertreterinnen und Vertretern des Landesbehindertenbeirats (LBB) hatte auf Basis der insgesamt 23 Einsendungen eine Entscheidung zu treffen. Von Gotha, über den Landkreis Weimar und Jena bis hin zum Unstrut Hainichkreis und Hildburghausen – die eingereichten Projekte sind regional, aber auch thematisch breit gefächert. Kernthemen waren Spiel, Sport und Freizeit im Kinder- und Jugendbereich, Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie der Tourismus.

Der 1. Platz des diesjährigen Inklusionspreises geht an das von Michael König geleitete „Hotel 1601“ in Treffurt. Das nachhaltig wirtschaftende Gästehaus mit barrierefreien Zimmern am Werratal-Radwanderweg verbindet gleich zwei dieser Kernthemen, nämlich die inklusive Gestaltung von Arbeitsplätzen einerseits und zudem das inklusive Reisen. Etwa die Hälfte der im Hotel 1601 Beschäftigten sind Menschen mit Behinderungen.

Der 2. Preis ging an Steffi und Norbert Plöger vom „Musikverein 1. Thüringer Gugge Musiker Apolda e.V.“. Ihnen und ihrem Verein geht es um die „Förderung der inklusiven Teilhabe – Wir möchten Menschen mit und ohne Behinderung durch gemeinsames Musizieren zusammenführen. Dabei spielt das Alter keine Rolle – jeder soll die Chance erhalten, sein Können in den Bereichen Musik, Tanz, Rhythmus, Sprache und Bewegung zu zeigen und die Freude an gelebter Gemeinschaft öffentlich erstrahlen zu lassen.“, so Steffi Plöger.

Über den 3. Preis können sich Marco Pompe und Ronny Vokuhl vom Verein St. Trinitatis e.V. aus Altengottern im Unstrut-Hainich-Kreis freuen. Ihr langjähriges Vorhaben betrifft die Wiederbelebung der Kirche in Altengottern als Begegnungsort. Das umgenutzte Gotteshaus bietet Raum für alle – Jung und Alt, mit und ohne Behinderungen. Die Kirche liegt zudem am Unstrut-Radweg und soll als Radfahrer- Kirche für alle etabliert werden.

Anerkennungspreise wurden folgenden Projekten zuerkannt:

Der „Offenen Werkstatt“ der Lebenshilfe Südthüringen e.V./ Träger: Lebenshilfewerk Meiningen gGmbH. Dies ist eine innovative Werkstatt für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, die sich gezielt auf die kreative und handwerkliche Förderung spezialisiert haben.

Dem Frauenzentrum Weimar e.V. mit dem Projekt: Ursprünglich „Freizeitgruppe für Frauen mit und ohne Behinderung“. Es entwickelten sich zwei Gruppen (grob 20-60 und über 60 Jahre alt). Es gibt teilweise gemeinsame Treffen.