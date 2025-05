Diskussion: Neustart Inklusion am 6. Mai in Berlin

Der Name der Diskussion ist: "Neustart Inklusion und was erwarten wir von der neuen Bundesregierung?"

Emoji Inklusion

Foto: Aktion Mensch

Berlin (kobinet) Zur öffentlichen Podiumsdiskussion "Neustart Inklusion und was erwarten wir von der neuen Bundesregierung?" anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung lädt das Institut des Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland (ABiD) Behinderung & Partizipation (IB&P) am 6. Mai 2025 von 16 bis 18 Uhr ins Audimax an die Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin) ein.

„Nach einem Grußwort von Prof. Dr. Bettina Völter (Rektorin der ASH Berlin) diskutieren Prof. Dr. Sigrid Arnade (Interessenvereinigung Selbstbestimmt Leben in Deutschland – ISL), Marcus Graubner (Vorsitzender ABiD), Dr. Karsten Lippmann (Vorsitzender IB&P), Prof. Dr. Rebecca Maskos (Professorin für Disability Studies, ASH Berlin) und Sören Pellmann (Vorsitzender Bundestagsfraktion Die Linke) über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und Europa. Der Veranstaltungsort (unmittelbar am U-Bahnhof Hellersdorf) ist barrierefrei zugänglich, Gebärdensprache (DGS) wird angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird von der Aktion MENSCH gefördert“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.