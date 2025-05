Renten steigen zum 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Budget, Geldscheine

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Zum 1. Juli 2025 sollen die Renten in Deutschland um 3,74 Prozent steigen. Die Rentnerinnen und Rentner profitieren damit von den guten Tarifabschlüssen des vergangenen Jahres. Das derzeit noch geschäftsführende Bundeskabinett hat am 30. April 2025 eine entsprechende Verordnung beschlossen. Darauf hat die Bundesregierung aufmerksam gemacht. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeute die Rentenanpassung laut Bundesregierung einen Anstieg um 66,15 Euro im Monat.

„Auch in diesem Jahr können sich die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland über eine gute Nachricht freuen: Zum 1. Juli 2025 steigen die Renten in Ost und West um 3,74 Prozent. Die gute Lohnentwicklung führt damit erneut zu einer Rentenanpassung, die die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner stärkt. Die Anhebung liegt wieder über der derzeitigen Inflationsrate. Das Bundeskabinett hat die Höhe der Rentenanpassung in einer Verordnung festgelegt – der Rentenwertbestimmungsverordnung 2025. Bevor die Verordnung am 1. Juli 2025 in Kraft treten kann, muss der Bundesrat noch zustimmen“, heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung.

