Ratgeber zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo: Budget für Arbeit nutzen

Foto: Netzwerk Artikel 3

Bitburg (kobinet) Der in der Eifel gelegene Landkreis Bitburg-Prüm nimmt in Sachen Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit Hilfe des Budget für Arbeit statt in Werkstätten für behidnerte Menschen in Deutschland eine Vorreiterrolle ein. Mittlerweile arbeiten in dem knapp 105.000 Einwohner*innen zählenden Landkreis fast 50 behinderte Menschen mit Hilfe des Budget für Arbeit sozialversichert und tariflich entlohnt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Landkries hat nun eine neue Broschüre mit dem Titel "Mittendrin – Ratgeber zur Teilhabe am Arbeitsleben für den Eifelkreis Bitburg-Prüm" veröffentlicht. Dieser Ratgeber soll Menschen mit Beeinträchtigungen verschiedene Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben aufzeigen. Im Ratgeber kommen auch beispielhaft Menschen mit Beeinträchtigungen selbst zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen.

„Menschen mit Behinderung haben einen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Es gibt vielfältige Angebote, in denen unter Berücksichtigung der geistigen, psychischen und körperlichen Einschränkungen sowie den individuellen Fähigkeiten eine geeignete Beschäftigung möglich ist“, heißt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Und weiter wird dort informiert:

„Die neu überarbeitete und nun vorgestellte Broschüre ‚Mittendrin – Ratgeber zur Teilhabe am Arbeitsleben‘ des Sozialamtes der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zeigt Möglichkeiten zur Inklusion und zu Unterstützungsleistungen in unterschiedlichen Maßnahmen auf. Hier kommen die Menschen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm selbst zu Wort und berichten mit Begeisterung und voller Stolz über ihre Arbeit. Neben den bewährten Werkstätten für behinderte Menschen gibt es Alternativen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter sowie in der Fördermaßnahme ‚Budget für Arbeit‘ auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wie Landrat Andreas Kruppert anmerkt: ‚Der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung wird im Eifelkreis Bitburg-Prüm seit vielen Jahren gelebt. Es freut uns sehr, dass fast 50 Menschen mit Beeinträchtigungen und guten Kompetenzen im Rahmen des Budgets für Arbeit in Betrieben erfolgreich integriert sind.‘ Das Budget für Arbeit beinhaltet zum Minderausgleich der Arbeitsleistungen einen Lohnkostenzuschuss bis zu 75% an den Arbeitgeber und eine Betreuung (Jobcoaching) durch eine Fachkraft an der Arbeitsstelle.“

Gerd Wanken, kommunaler Behindertenbeauftragter des Eifelkreises bestätigt: „Arbeit stärkt den Selbstwert und gibt jedem das Gefühl, gebraucht zu werden sowie etwas leisten zu können. Genauso individuell wie der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen ist, so passgenaue Leistungsangebote zur Teilhabe am Arbeitsleben stehen für eine Tätigkeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung.“ Dieser Ratgeber soll allen Menschen mit Beeinträchtigungen, den Angehörigen sowie den Arbeitgebern einen Weg zur Inklusion zeigen und Mut machen, den geeigneten Arbeitsplatz zu finden.

Der Ratgeber „Mittendrin – Ratgeber zur Teilhabe am Arbeitsleben“ ist veröffentlicht unter https://www.bitburg-pruem.de/mittendrin-teilhabe oder kann ebenfalls als Printausgabe angefordert werden. Außerdem sind die Ratgeber bei der Stadtverwaltung Bitburg und den Verbandsgemeindeverwaltungen im Eifelkreis erhältlich. Auskünfte erteilt Birgit Heck, Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Tel. 06561 15-5206, Email: [email protected].

Link zum Ratgeber