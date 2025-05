Inklusiver Arbeitsmarkt als Chance: Diskussionsabend in der Fruchthalle Kaiserslautern

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kaiserslautern (kobinet) Gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern sowie dem Verein EX-IN RLP (Initiative Kaiserslautern) veranstaltet der Bezirksverband Pfalz einen Talk unter dem Motto "Inklusiver Arbeitsmarkt als Chance". Am 5. Mai 2025 von 17:00 bis 19:00 Uhr wird im roten Saal der Fruchthalle Kaiserslautern über dieses Thema diskutiert. Wie gelingt es, dass mehr Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt teilhaben? Welche Gelingensbedingungen gibt es? Welche Hindernisse sind zu überwinden? Und was können wir und andere hier vor Ort tun, um den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten? All diese und weitere Fragen werden dabei mit Akteuren, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Thematik beschäftigen, ausführlich erörtert. Nach der Lesung zu Ottmar Miles-Pauls Roman " Zündeln an den Strukturen " vom 14. November 2024 soll so nun tiefer in die Diskussion eingestiegen werden, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Auf dem Podium vertreten sind unter anderem die rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, die Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber, eine betroffene Person, die Bundesagentur für Arbeit, das Integrationsmanagement der Westpfalz-Werkstätten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kammern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig, heißt es weiter in der Ankündigung der Veranstaltung, die am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen in Kaiserslautern stattfindet.

Fragen oder Unterstützungsgesuche für den Besuch können gerne per Mail an [email protected] gerichtet werden. Die Fruchthalle ist über die Haltestellen Fackelbrunnen, Maxstraße und Schillerplatz mit fast allen Buslinien in Kaiserslautern erreichbar. Der rote Saal und die Toiletten haben einen barrierefreien Zugang.