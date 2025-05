IGEL-Monatsrückblick: Koalition steht, Inklusion wackelt – Wer schützt unsere Rechte?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Koalition steht, Inklusion wackelt – Wer schützt unsere Rechte?" So hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im April 2025 getitelt. Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul hat Sascha Lang auch für den April 2025 wieder eine ganze Reihe von behindertenpolitischen Themen angesprochen, die derzeit auf der Tagesordnung stehen. "In der 255. Ausgabe des IGEL-Podcasts spricht der Inklusator Sascha Lang mit Ottmar Miles-Paul, Redakteur der kobinet-nachrichten, über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen rund um Inklusion im April 2025. Zentrale Themen dieser Folge sind der neue Koalitionsvertrag in Deutschland, die Erwartungen an die künftige Behindertenpolitik und die Ergebnisse einer Aktion-Mensch-Umfrage zur Inklusionszufriedenheit in der Bevölkerung", heißt es u.a. in der Ankündigung des 47minütigen IGEL-Podcast.

„Auch die Protestaktionen zum 5. Mai werden thematisiert – darunter über 550 geplante Aktionen bundesweit und die symbolträchtige ‚Freiheitsstatue im Rollstuhl‘ in Dresden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der aktuellen Krise rund um das Arbeitgebermodell für Menschen mit Behinderung in Berlin. Miles-Paul äußert deutliche Kritik an der Blockadehaltung des Berliner Senats und erklärt, warum dieses Modell für viele Menschen ein Stück Selbstbestimmung bedeutet. Weitere Themen sind ein richtungsweisendes Gerichtsurteil zur Assistenz für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sowie das Engagement junger Aktivist*innen – u.a. durch Projekte wie das Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Mainz. Zudem geht es um die neue KI-basierte Vereinfachung von Artikeln bei den kobinet-nachrichten, die einen barrierefreieren Zugang zu Informationen ermöglichen soll. Zum Abschluss wird dem Journalisten Franz-Josef Hanke zum 70. Geburtstag gratuliert – ein Plädoyer dafür, Engagierte nicht erst posthum zu würdigen. Mehr auf www.kobinet-nachrichten.org und www.inklusator.com – Feedback an: [email protected]„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im April 2025.

Link zum IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Behindertenpolitik im April 2025

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts