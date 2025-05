Feature über Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung

Logo: WDR

Foto: omp

Köln (kobinet) "Förderbedarf – Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung", so lautet der Titel eines Features, das am 1. Mai von 12:04 - 13:00 Uhr in WDR 5 ausgestrahlt wird. "Menschen mit einer Lernbehinderung können selten ihren Beruf frei wählen, meist arbeiten sie in 'Werkstätten für behinderte Menschen' (WfbM)", heißt es in der Ankündigung des Features von Nele Dehnenkamp und weiter: "Diese sollen für den ersten Arbeitsmarkt rehabilitieren. Doch weniger als ein Prozent der rund 300.000 Werkstattbeschäftigten wechselt in ein reguläres Arbeitsverhältnis. Möglichkeiten für inklusive Arbeitsverhältnisse außerhalb der Werkstätten gibt es. Woran liegt es, dass sie kaum genutzt werden? Und wie kann Teilhabe im Arbeitsleben gelingen? Eine Spurensuche in der Praxis."

Link zur Ankündigung des Features von WDR 5, das am 1. Mai um 21:03 Uhr wiederholt wird