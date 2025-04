Selbst Aktiv mit Stand bei Kundgebung zum 1. Mai in Hannover dabei

Logo: Selbst Aktiv

Foto: AG Selbst Aktiv

Hannover (kobinet) "Hingehen, selbst mitmachen und die Interessen und Belange behinderter Menschen unter Kolleginnen und Kollegen am 1. Mai einbringen." Unter diesem Motto nimmt Selbst Aktiv, die Arbeitsgemeinschaft behinderter Menschen in der SPD, mit einem eigenen Stand an der Mai-Kundgebung in Hannover teil. Mit besonderen Forderungen nach beruflicher Bildung sowie verstärkten Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch der Forderung nach dem Mindestlohn von 15 Euro für Werkstattbeschäftigte, setzt Selbst Aktiv hier eigene Akzente, wie es in einer Presseinformation von Selbst Aktiv heißt.

„Wir sind stolz darauf, Teil der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmerschaft zu sein und hier unsere Interessen einzubringen“, erklärten die Hauptorganisatoren Jan-Nicklas König und Claus Arne Mohr. „Besucht uns, wir als Selbst Aktiv sind gut erkennbar“, freut sich Karl Finke auf den 1. Mai.