Kompetenzzentrum zum Studieren mit Behinderung vor dem Aus?

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Mit einer Petition kannst du einen Wunsch an die Regierung schicken.

Das Sozial-ministerium von Nordrhein-Westfalen will sparen.

Diese Menschen hören Ihnen zu und helfen Ihnen, ohne dass jemand anders ihnen sagt, was sie tun sollen.

Bei einer unabhängigen Beratungs-stelle bekommen Sie Hilfe von Menschen, die niemandem berichten müssen was Sie besprechen.

Nordrhein-Westfalen ist ein Land in Deutschland mit vielen Städten wie Köln und Dortmund.

Ein Kompetenz-zentrum ist ein Ort, wo Fachleute ihr Wissen bündeln und gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Das ist das Kompetenz-zentrum kombabb in Nordrhein-Westfalen.

Sharepic zur kombabb-Petition gegen Streichungen

Foto: kombabb

Düsseldorf (kobinet) Das Kompetenzzentrum Behinderung, akademische Bildung bzw. Studium, Beruf (kombabb) in Nordrhein-Westfalen ist eine hochschulunabhängige Beratungsstelle speziell zum Thema Studieren mit (nicht-)sichtbarer Behinderung / chronischer Erkrankung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Übergang Schule – Studium. Nach derzeitigem Stand soll die Arbeit des Kompetenzzentrums durch das nordrhein-westfälische Sozialministerium im Zuge von Haushaltsstreichungen ab dem 1. Juli 2025 nicht weiter gefördert werden. Dies bedeutet nach 17 Jahren erfolgreicher Arbeit das Aus für die Arbeit der hochschulunabhängigen Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen, deren Angebote sich gezielt an Studieninteressierte und Studierende mit (nicht-)sichtbaren Behinderungen / chronischen Erkrankungen richtet. Um diese Streichung zu verhindern wurde mittlerweile eine Petition gestartet.

