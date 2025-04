Freiheitsstatue im Rollstuhl kommt zum Protesttag am 5. Mai nach Dresden

Freiheitsstatue im Rollstuhl vor dem Bundesjustizministerium am 10.9.2024

Foto: Martina Puschke

Dresden (kobinet) Die über 4 Meter hohe Freiheitsstatue im Rollstuhl der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) war zuletzt am 10. September 2024 in Berlin im Einsatz als behinderte Menschen für die Veröffentlichung des Gesetzentwurf zur Reform des Behindertengleichstellungsgesetz demonstriert haben. Am 5. Mai 2025 wird die Freiheitsstatue im Rollstuhl nun in Dresden mit dabei sein. Dort organisiert das Zentrum selbstbestimmt Leben Sachsen gemeinsam mit vielen weiteren Akteur*innen in Dresden eine Protestaktion unter dem diesjährigen Motto: "Lieber gleichberechtig als später!" Der Protestmarsch startet am 5. Mai um 15:30 Uhr mit der Übergabe eines Forderungspapiers an den "Städte- und Gemeindetag" vor dessen Sitz auf der Glacisstraße 3 in der Dresdner Neustadt.

Die Protestaktion wird eingebettet in die Dresdener Woche der Inklusion (1. bis 10. Mai 2025), die mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen begleitet wird. Eine Übersicht dazu gibt’s auf der Seite der Stadt Dresden:

https://www.neustadtraum.com/post/das-zentrum-f%C3%BCr-selbstbestimmt-leben-engagiert-sich-chancengerechtigkeit-und-gleichberechtigung

„Wir laden Sie und Ihre Organisation herzlich ein, Teil dieses wichtigen Tages zu sein – durch Ihre Teilnahme, Mitwirkung oder Verbreitung der Einladung an Interessierte“, heißt es vonseiten des ZsL-Sachsen. Und weiter heißt es in der Ankündigung: „Wir als ZsL-Sachsen setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen ein selbstbestimmtes Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Wir kämpfen gegen Diskriminierung, für gleiche Rechte und gesellschaftliche Teilhabe / Teilgabe aller. Wir wollen Barrieren beseitigen und in Projekten daraufhin wirken, dass Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen in Sachsen langfristig besser leben können. Wir treten ein für Empowerment und folgen in Peer-Beratungen dem Grundsatz: ‚Nicht ohne uns über uns!'“

Das ZsL-Sachsen plant am 5. Mai 2025 einen Protestmarsch. Dazu heißt es in der Ankündigung: