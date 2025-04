Finde den Fehler – BarrierenABBauen

Am Montag, den 5. Mai stellt der Verband seine Aktion in Potsdam vor.

So sollen Verantwortliche jeden Monat an das Thema Barrierefreiheit denken.

Am Europäischen Protesttag sagen Menschen mit Behinderung laut, was sie brauchen.

Sharepic der Aktion Mensch zum Protesttag 2025

Foto: Aktion Mensch

Potsdam (kobinet) Anlässlich des Europäischen Protesttag für die Gleichstellung und Teilhabe und gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung veranstaltet der Allgemeine Behindertenverband Land Brandenburg jährlich seinen Aktionstag. Der Verband will damit auf Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung und Missstände hinsichtlich der Barrierefreiheit aufmerksam machen. Erneut wird ab dem 5. Mai 2025 der ABB diesbezüglich seine beliebte Aktion "Finde den Fehler" um ein weiteres Jahr fortführen. In den folgenden 12 Monaten, von Mai 2025 bis April 2026, erhalten politisch Verantwortliche, Mitarbeiter*innen von Bau und Sozialverwaltungen unterschiedlichster Ebenen und Multiplikatoren monatlich eine Postkarte. Darauf ist unter dem Motto: Finde den Fehler - Barrierenauen ein Foto abgebildet, welches jeweils eine Situation zeigt, die der ABB unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit für unbefriedigend hält.

Neben den Postkarten in gedruckter Form werden diese Motive auch mit einer Erläuterung auf der Internetseite des ABB zu finden sein. Um die unterschiedlichsten Betroffenheiten von Menschen mit Behinderung deutlich zu machen, verfolgt der ABB die Absicht, für möglichst viele Formen der Behinderung mit seiner Aktion zu sensibilisieren. Ziel der Aktion ist es zudem, nicht nur einmal im Jahr, sondern monatlich auf das Thema der Barrierefreiheit bei den verantwortlichen Entscheidungsträgern aufmerksam zu machen.

Am Montag, den 5. Mai wird der ABB im Bildungsforum Potsdam seine Aktion im Rahmen des Aktionstages vorstellen. Als Gast wird in diesem Jahr Sarah Böhm von den Verkehrsbetrieben Potsdam GmbH anwesend sein und die neue Straßenbahn „TRAMLINK“ vorstellen. Insbesondere wird Sarah Böhm auf das Thema der Barrierefreiheit eingehen und darauf, wie Menschen mit Behinderung in den Prozess zur Anschaffung einer neuen Straßenbahn einbezogen werden, heißt es in der Presseinformation des ABB.