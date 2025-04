Leseaktion zur Baustelle Inklusion vor österreichischen Parlament am 5. Mai

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Plakat: Baustelle Inklusion

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) Nicht nur in Deutschland, sondern auch in einer Reihe anderer europäischer Länder, finden um den 5. Mai herum Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen statt. So auch in Österreich, wo am 5. Mai 2025 eine Protestaktion mit einem Lesemarathon zur Baustelle Inklusion für die konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention vor dem Parlament in Wien stattfindet. "Seit 17 Jahren gilt in Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention – doch viele ihrer Artikel bleiben im Alltag unbeachtet. Eine Aktion am 5. Mai 2025 will das ändern", berichtet der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS zur anstehenden Aktion am 5. Mai in einem aktuellen Beitrag mit der Überschrift "Baustelle Inklusion: Aktion vor dem Parlament fordert volle Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention".

„Am 5. Mai 2025, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, setzen österreichische Behindertenorganisationen – darunter auch BIZEPS – unter der Führung des Österreichischen Behindertenrat ein starkes Zeichen vor dem Parlament in Wien. Unter dem Motto ‚Baustelle Inklusion: Jeder Artikel zählt‘ fordern sie laut und sichtbar die vollständige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Obwohl die UN-BRK bereits vor 17 Jahren von Österreich ratifiziert wurde, klafft nach wie vor eine große Lücke zwischen rechtlichem Anspruch und gelebter Realität. Viele Rechte, die Menschen mit Behinderungen zustehen, existieren bisher nur auf dem Papier. Mit einer symbolischen Baustelle – inklusive Bühne, Bauhelmen und Absperrbändern – machen die Organisationen deutlich: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist noch immer im Aufbau. Den ganzen Tag über werden einzelne Artikel der UN-BRK vorgelesen und mit persönlichen Botschaften ergänzt. Jede Stunde übernimmt eine andere Organisation die Bühne. Der Lesemarathon beginnt um 9 Uhr und endet um 19 Uhr. Die Aktion ist ein Appell an die Politik und die Gesellschaft: Inklusion darf kein Zukunftsprojekt bleiben – sie muss jetzt realisiert werden. Siehe: Infoseite des Österreichischen Behindertenrats„, heißt es im BIZEPS-Bericht.

Link zum BIZEPS-Bericht

Auch in der deutschen Hauptstadt findet am 5. Mai 2025 eine Demonstration ab 11:00 Uhr am Brandenburger Tor zum Roten Rathaus statt, wo um 13:00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.

Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 17. März 2025 über die geplante Demonstration in Berlin