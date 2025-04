Informationswoche zum Betreuungsrecht in Nordrhein-Westfalen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Düsseldorf (kobinet) Das Ministerium der Justiz und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-Westfalen laden zur Teilnahme an der landesweiten Informationswoche zum Betreuungsrecht ein, die am 28. April 2025 durch die Staatssekretärin des Ministeriums der Justiz Dr. Daniela Brückner undStaatssekretär des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales Matthias Heidmeier in Düsseldorf eröffnet worden ist. Bürgerinnen und Bürger können sich kostenlos auf unterschiedlichen Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen bei Expert*innen der Justiz, Anwältinnen und Anwälten sowie Mitarbeitenden von Betreuungsvereinen und Betreuungsämtern über den Ablauf des gerichtlichen Betreuungsverfahrens, die rechtzeitige Vorsorge durch eine Vorsorgevollmacht und den Abschluss von Patientenverfügungen informieren.

Die Staatssekretärin des Ministeriums der Justiz Dr. Daniela Brückner betonte: „Rechtliche Betreuung und Vorsorge helfen dabei, dass unsere Wünsche und Überzeugungen auch dann Gewicht haben, wenn wir selbst nicht mehr für uns sprechen können. Die Informationswoche an unseren Gerichten bietet dazu Hilfe und Orientierung: Sie klärt auf, beantwortet Fragen und zeigt, welche Möglichkeiten jede und jeder Einzelne hat, selbstbestimmt vorzusorgen.“

Der Staatssekretär des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales Matthias Heidmeier erklärte: „Die kommunalen Betreuungsbehörden und -vereine sind wichtige Partner für die betroffenen Menschen und deren Angehörige. Mit der landesweiten Informationswoche helfen wir den Akteuren bei der Gewinnung neuer ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales unterstützt auch in diesem Jahr die Arbeit der Betreuungsvereine finanziell mit 10,5 Millionen Euro, damit auch in Zukunft genügend Ehrenamtliche an der Seite der Betroffenen stehen.“

In Nordrhein-Westfalen beteiligen sich 30 Amtsgerichte an der Woche des Betreuungsrechts. Es werden Infostände, Podiumsdiskussionen, Fachvorträge und Bürgergespräche angeboten. Angesprochen werden auch Menschen, die sich über die Rechte und Pflichten bei der Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung informieren wollen.

Das Ministerium der Justiz unterstützt die lokalen Veranstaltungen der Gerichte mit einem Informationsangebot im Justizportal (www.justiz.nrw) und gedruckten Broschüren, Ratgebern und Musterformularen.

Woche des Betreuungsrechts

Weitere Informationen zur Woche des Betreuungsrechts und den teilnehmen Gerichten im NRW-Justizportal.