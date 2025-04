Erste voraussichtliche Minister*innen wurden vorgestellt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Auch wenn die anvisierte Regierungskoalition zwischen CDU, SPD und CSU noch nicht in Sack und Tüten ist, weil das Mitgliedervotum der SPD erst heute am 29. April 2025 zu Ende geht, haben CDU und CSU mit der Vorstellung der zukünftigen Minister*innen einen ersten Eindruck vermittelt, wie die zukünftige Bundesregierung aussieht. Vor allem die Besetzung des Bundesgesundheitsministeriums und des Familienministeriums ist behindertenpolitisch interessant, aber auch andere Ressorts wie Verkehr und Digitalisierung dürften über die Entwicklung zu mehr Barrierefreiheit in Deutschland wichtig sein.

„Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien soll das erweiterte Bildungs- und Familienministerium übernehmen, heißt es in einem Bericht von ntv. Dort dürfte zukünftig auch wieder die Antidiskriminierungsstelle des Bundes angesiedelt sein. Aber auch Themen wie die inklusive Kinder- und Jugendhilfe dürfte in die Zuständigkeit von Karin Prien fallen.

Aus dem ntv-Bericht geht ebenfalls hervor, dass die aus Baden-Württemberg stammende CDU-Politikerin Nina Warken zukünftig das Bundesgesundheitsministerin als Ministerin leiten wird. Hier dürfte spannend sein, ob der in der letzten Legislaturperiode entwickelte Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen umgesetzt wird. Die Lebensqualitiät beatmeter Menschen hängt ebenfalls entscheidend davon ab, wie das Bundesgesundheitsministerium damit umgeht. Jens Spahn hatte als Gesundheitsminister eine Reihe von Schwierigkeiten für diesen Personenkreis geschaffen, die deren Selbstbestimmung erschweren.

Spannend dürfte aber auch sein, wie der neue Minister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, seit 2021 Vorstandsvorsitzender der Ceconomy AG und MediaMarktSaturn-Gruppe ist, in Sachen Barrierefreiheit bei der Digitalisierung agieren wird. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder wird zukünftig ebenfalls eine wichtige Rolle in der Behindertenpolitik spielen, denn als Bundesverkehrsminister könnte er wichtige Schritte für eine barrierefreie Mobilität vorantreiben, wenn er dies denn will.

Link zu Infos zu den vorgesehenen Minister*innen der CDU

Link zu den vorgesehenen Minister*innen der CSU

Die SPD wird ihre Minister*innen erst nach Abschluss des Mitgliedervotums benennen.