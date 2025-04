Wie geht es den Menschen mit Behinderung in Hessen? Gespräch mit Andreas Winkel

Cover des IGEL-Podcast mit Andreas Winkel

Bad Segeberg / Wiesbaden (kobinet) "Wie geht es den Menschen mit Behinderung in Hessen – im Gespräch der Landesbehindertenbeauftragte Andreas Winkel", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In der Reihe mit den Podcasts mit den Landesbehindertenbeauftragten ist dieses Mal Andreas Winkel zu Gast. Er ist Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung in Hessen. Im Gespräch mit Sascha Lang berichtet er von seiner täglichen Arbeit, den Herausforderungen und den Fortschritten, die Hessen im Bereich Inklusion gemacht hat.

In dieser neuen Folge von IGEL – Inklusion Ganz Einfach Leben treffen wir Andreas Winkel, den Landesbehindertenbeauftragten aus Hessen. Gemeinsam reden wir darüber, wie es Menschen mit Behinderung in Hessen aktuell geht – und was sich noch alles bewegen muss. Wir sprechen über:

Wo der Landesbeauftragte eigentlich genau angesiedelt ist (und wie unabhängig er arbeitet)

Warum schulische Inklusion noch immer ein dickes Brett ist

Wieso es so schwer ist, aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen

Was Barrierefreiheit heute wirklich bedeutet – nicht nur für Rollstuhlfahrer

Warum wir dringend mehr barrierefreie Wohnungen brauchen

Wie wichtig inklusive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche sind

Welche Rolle Vernetzung und Zusammenarbeit spielen

Und was sich Andreas Michael Winkel für die Zukunft wünscht: eine Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich dazugehören

Ein spannendes und ehrliches Gespräch über kleine Fortschritte, große Ziele und die Lust, gemeinsam weiterzukommen. Mehr Infos und Links findet ihr hier: https://soziales.hessen.de/ueber-uns/beauftragter-fuer-menschen-mit-behinderungen. Zum Inklusator: www.inklusator.com Feedback an: [email protected]„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit Andreas Winkel.

Link zum IGEL-Podcast mit Andreas Winkel

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Links zu den Hinweisen der kobinet-nachrichten zu den bereits erschienenen IGEL-Podcasts mit den Landesbehindertenbeauftragten:

Berlin: Wie geht es den Menschen mit Behinderung in Berlin

Sachsen: IGEL-Podcast: Wie geht es behinderten Menschen in Sachsen

Nordrhein-Westfalen: Inklusion in Nordrhein-Westfalen – Landesbehindertenbeauftragte Claudia Middendorf im Interview

Schleswig-Holstein: Wie geht es Schleswig-Holstein? Michaela Pries im Interview? – IGEL-Podcast mit Michaela Pries

Rheinland-Pfalz: 1 Jahr Landesbehindertenbeauftragte in Rheinland-Pfalz – IGEL-Podcast mit Ellen Kubica

Brandenburg: Wie entwickelt sich Inklusion in den Bundesländern – Jenny Armbruster zu Gast beim IGEL-Podcast