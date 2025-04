4. Ausgabe Literaturbeilage: Editorial

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Staufen (kobinet) Dieser zweite Teil der Literaturbeilage zum Thema Krieg (der erste Teil erschien am 27. Februar) wird wiederum von einem einzigen Community-Member gestemmt, vom Herausgeber selber. Das Wort "gestemmt" mag ich nicht, in diesem Fall beschreibt es jedoch zutreffend mein Gefühl von "Schwerstarbeit" beim Formulieren. Einer seelischen Beunruhigung sprachlichen Ausdruck verleihen, deren Bedrohlichkeit nichts Vergleichbares relativierend an die Seite gestellt werden kann und die danach auch nicht minder auf allen Lebensvollzügen lastet – dies in etwa versuche ich mit meinem Essay über den massiven medialen Angriff auf die Mentalität postheroischer Zivilisiertheit. Eine Fortsetzung des Essays der vorherigen Ausgabe und nicht minder entschieden in seinem Widerspruch gegen die nicht zuletzt auch intellektuellen Befürworter einer Rehabilitierung von Militär und Krieg als Mittel der Politik. Gern hätte ich dazu weitere Stimmen aus der Behinderten-Community in diese Ausgabe aufgenommen, doch es herrscht darüber nach wie vor ein bedrückendes Schweigen.

Dem Essay folgt der abschließende Teil des literarischen Tagebuchs „An allen Tagen ein kalter Ostwind“. Ein „Kriegstagebuch“ von einem Bodenseeaufenthalt Ende Februar/Anfang März 2022. Diesmal mit gedanklichen Ausflügen in musikalische Welten, die nach ihrer Facon auf das Skandalon Krieg antworten und vielleicht zu seiner seelischen Verarbeitung beitragen.