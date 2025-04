Raul Krauthausen im Aufzug mit Anne Gersdorff

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des Podcast Im Aufzug mit Anne Gersdorff

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) In der 77. Folge des Podcast "Im Aufzug" hatte Raul Krauthausen Anne Gersdorff aus Berlin zu Gast. In der Ankündigung des Podcast heißt es von Raul Krauthausen u.a.: "Anne Gersdorff ist Aktivistin, Sozialarbeiterin und Autorin – und eine Kollegin, die ich regelmäßig im Büro sehe. In dieser Folge erzählt sie mir, wie ein kaputter Aufzug sie dreieinhalb Jahre lang aus ihrer eigenen Wohnung ausgesperrt hat – und wie viel Macht Bürokratie über Barrierefreiheit haben kann. Wir reden über absurd enge Gaudí-Aufzüge in Barcelona, Schattenvorschriften für Neubauten und über ein Bildungssystem, das immer noch viel zu viele ausschließt."

Und weiter: „Anne nimmt mich mit in ihre Schulzeit in Ostberlin, spricht über Assistenz als politisches Werkzeug und erklärt, warum es kein Widerspruch ist, gleichzeitig für Inklusion zu kämpfen und Menschen mit Behinderung auch mal das Scheitern zuzugestehen. Ein Gespräch über strukturelle Hürden, wachsende Bewegungen und das gute Gefühl, nicht alleine zu sein. Aufzugtür auf für Anne Gersdorff!“

Link zum Im Aufzug-Podcast mit Anne Gersdorff

Link zu allen bisher erschienenen Ausgaben des Im Aufzug-Podcast