Demokratie schützen – Gefährliche politische Ideen erkennen

In Deutschland leben wir in einer Demokratie.

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Marburg (kobinet) In Deutschland leben wir in einer Demokratie. Damit diese Demokratie funktioniert, müssen alle Menschen verstehen, was Politikerinnen und Politiker sagen und wie sie ihre Arbeit machen. Dazu hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe ein kostenloses Heft veröffentlicht. Das Heft ist in Leichter Sprache geschrieben. Das Heft gibt Hinweise, wie man falsche Informationen erkennen kann. "Das Heft hilft, gegen Hass und Diskriminierung vorzugehen. Es macht Mut, für die eigenen Rechte einzutreten", heißt es auf der Internetseite der Lebenshilfe.

Das Heft gibt es unter:

https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Shop/Buecher/Broschuere-Demokratie-schuetzen_LS.pdf