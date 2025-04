IGEL-Podcast zur 23. Sight City in Frankfurt vom 21. – 23. Mai 2025

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast zur SightCity 2025

Foto: IGEL-Media

„In dieser Episode dreht sich alles um die Sightcity 2025, die vom 21. bis 23. Mai im Cap Europa Frankfurt stattfindet – Europas größte Fachmesse für blinde und sehbehinderte Menschen. Sascha Lang begrüßt Dagmar Krutzki, die spannende Einblicke in Neuerungen, Highlights und Zukunftsthemen der Messe gibt. Die Sightcity wächst weiter: Über 145 Aussteller aus aller Welt präsentieren innovative Produkte, Technologien und Dienstleistungen. Erstmals gibt es eine interaktive Workshop-Bühne mit 20 Kursen, von Lachyoga bis IT-Management – live vor Ort oder hybrid online. Ein besonderes Highlight: das Gaming Lab mit inklusivem E-Sports-Turnier. Spiele wie Forza Motorsport im Blindenmodus zeigen, wie Barrierefreiheit und Spielspaß zusammengehen. Zwei Wildcards sind noch zu vergeben – bewerben kann man sich noch bis zum 30. April! Weitere Neuerungen: eine Sightcity App mit QR-Codes zur Orientierung, Fernassistenz via ToweR-App für individuelle Unterstützung und eine haptische Fotoausstellung namens „World Unseen“, gefördert von Canon. Natürlich wird auch das bekannte Forum 2025 wieder viele spannende Vorträge bieten, u. a. zum Thema Inklusion in der Medienwelt, 200 Jahre Brailleschrift sowie aktuelle Trends zu KI und Barrierefreiheit. Mehr Infos & kostenlose Anmeldung unter: www.sightcity.net Weitere Infos zum Inklusator: www.inklusator.com Feedback an: [email protected]„, heißt es in der Ankündigung der 253. Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast