Tagung Grenzenlos Studieren?! Mobilität und Inklusion im Fokus

Die Konferenz ist an der Frankfurt University of Applied Sciences.

Infozeichen

Foto: public domain

Frankfurt (kobinet) An einer ausländischen Hochschule einige Semester zu studieren, ist für viele Studierende ein Highlight während ihres Studiums. Die Herausforderungen, die hierbei für Menschen mit Behinderung auftreten können, stehen im Fokus der am 5. Mai von 09:30 Uhr – 16:30 Uhr stattfindenden Konferenz an der Frankfurt University of Applied Sciences. Die Veranstaltung wird von der Koordinationsstelle "Hochschulen in Hessen: inklusiv!" ausgerichtet.

Die Veranstalter bitten darum, den behinderungsbedingt notwendigen Unterstützungsbedarf bei der Anmeldung anzugeben.

Anmeldeschluss ist der 29. April.

Das Tagungsprogramm und die Anmeldung gibt’s unter:

https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/wir-ueber-uns/gleichstellung-und-diversity/koordinationsstelle-hessische-hochschulen-inklusiv/