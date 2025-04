Offener Brief an Markus Lanz wegen Diskussion über Kosten der Behindertenhilfe

Und Herr Frei von der CDU hat diese Aussagen von Herrn Palmer am nächsten Tag in Ihrer Sendung auch gemacht.

Und nun beschwert sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in Ihrer Sendung am 22.04.2024 über die Kosten des Bundesteilhabegesetzes.

Er hat einen offenen Brief an Markus Lanz geschrieben.

Die Diskussionen zu den Kosten des Bundesteilhabegesetzes und über den damit verbundenen bürokratischen Aufwand in der ZDF-Sendung Markus Lanz haben eine Reihe von behindertenpolitisch Aktiven verärgert. Gerd Miedthank, Vorsitzender des in Berlin ansässigen Verein Sozialdenker, hat sich mit einem offenen Brief an Markus Lanz gewandt und zur Diskussion Stellung genommen.

Sehr geehrter Herr Markus Lanz, sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesteilhabegesetzt (BTHG, jetzt im SGB IX Teil 2, wurde vom Deutschen Bundestag und Bundesrat im Dezember 2016 verabschiedet. Die finanziellen Zuwendungen vom Bund an die Länder zu diesem Gesetzt sollten jährlich 5 Milliarden Euro betragen. Der Finanzminister Schäuble hat diese geplanten 5 Milliarden Euro dann den Ländern und Kommunen zur Entlastung als Mietzuschuss des Bundes im SGB II gegeben. Siehe dazu: https://www.landkreistag.de/presseforum/pressemitteilungen/1996-pressemitteilung-vom-24-november-2016 .Die Politiker haben einfach diese Gelder des Bundes umgewidmet, ein großer Verschiebebahnhof zu Lasten der Menschen mit Behinderungen.

Und nun echauffiert sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in Ihrer Sendung am 22.04.2024 über die Kosten des Bundesteilhabegesetzes in Ihrer Sendung. Dies ist nicht nur geschmacklos, sondern lässt Schlimmes erahnen. Erst waren es die Flüchtlinge und jetzt kommen die Menschen mit Behinderungen dran, die am Niedergang der Kommunenfinanzierung schuld sind. Solche ähnlichen Gedankenwege hatten wir schon einmal in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und wohin sie uns hingeführt haben, ist allgemein bekannt. Und das Herr Frei (CDU) diese Worthülsen von Herrn Palmer einen Tag später in Ihrer Sendung vom 23.04.2024 automatisch übernommen hat, beweist uns, dass dies schon einem neuen politisches Vorgehen entspricht, wo man Einsparungen vornehmen könnte. Nicht mit uns!

Die Menschen mit Behinderungen haben sich im Hinblick dieses Bürokratiemonsters und falschen Weichenstellungen gegen dieses BTHG unter dem Motto: „Nicht mein Gesetzt“ gestellt und mehrfach im Jahre 2016 dagegen demonstriert. Den Politikern im Deutschen Bundestag und Bundesrat war es egal. Wir Menschen mit Behinderungen sind nicht daran schuld, dass die Politiker im Bund und den Ländern schlechte Gesetze verabschieden und die Kommunen jetzt im Regen stehen lassen. Die Leittragenden sind wie immer die Menschen mit Behinderungen in diesem BTHG-Desaster.

Mit freundlichen Grüßen

Gerd Miedthank, Vorsitzender Sozialdenker e.V.

