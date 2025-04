Sport sind wir alle

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Nina Özer und Dennis Turk von der Lebenshilfe zusammen mit Katrin Müller-Hohenstein

Foto: SOBY/Carina Pilz

ERLANGEN (kobinet) Für Dennis Turk und Nina Özer war es ein besonderer Tag als sie von Special Olympics zum Fotoshooting eingeladen wurden. Sie sollten die Gesichter der Bayerischen Sommerspiele in Erlangen werden. Gemeinsam mit der Lebenshilfe-Sportreferentin Deborah Specht machten sich die beiden Mitarbeitenden der Regnitz-Werkstätten auf nach München. Dort trafen sie die bundesweit bekannte Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein, die auch ein Gesicht der Spiele ist.

„Das war der Wahnsinn. Sie ist eine souveräne und kompetente Dame“, erzählt Dennis Turk. Nina Özer war ein bisschen aufgeregt. „Der Termin war schön. Katrin ist sehr nett. Es war ein Erlebnis, vor den Aufnahmen geschminkt zu werden.“

Katrin Müller-Hohenstein empfindet es als Ehre mit Nina und Dennis den Spielen ein Gesicht zu geben: „Wir hatten ein super Fotoshooting, viel Spaß dabei und auch reichlich Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Es macht mich ganz glücklich, wie sehr die beiden dem Sommer entgegenfiebern.“ Sie ist überzeugt davon: „Es gibt kaum etwas, was im Bereich der Inklusion so viel leisten kann wie der Sport. Sport – das sind wir alle!“

Das sieht auch Deborah Specht so, die sich in Erlangen um mehr Sportangebote für Menschen mit Beeinträchtigung kümmert. „Ich erlebe, dass die meisten Sportanbieter in Erlangen offen sind und Angebote machen wollen, auch inklusiv soweit möglich.“

Bei den Spielen vom 14. bis 18. Juli nimmt Nina Özer mit vielen anderen Athletinnen und Athleten teil. Sie treten in zehn Sportarten an. Einschließlich Trainer*innen und Partner*innen bildet die Lebenshilfe Erlangen mit 106 Personen die größte Delegation der Spiele. „Ich bin als Schiedsrichter im Fußball dabei“, betont Dennis Turk. Das macht er nicht zum ersten Mal, denn schon vor einiger Zeit hat er die Ausbildung dafür abgeschlossen. Diese wird für Menschen mit Beeinträchtigung als Gemeinschaftsprojekt vom Bayerischen Fußballverband sowie von den Fußballverbänden Thüringen und Sachsen-Anhalt angeboten. „Ich habe mit der Schiedsrichterausbildung für Fußball etwas gefunden, was mich ausfüllt. Ich will bei den Spielen mitmachen, weil ich der Meinung bin, dass ich da als Schiedsrichter der Richtige bin. Special Olympics ist was Tolles und Wichtiges.“