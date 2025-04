Neues Informationsportal zum Barrierefreien Lesen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

MARBURG (kobinet) Am "Welttag des Buches", dem 23. April, ging das neue Informationsportal für Barrierefreies Lesen online. Es wird von der Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen (MediBuS) bereitgestellt. Damit ist endlich Schluss mit der mühseligen Suche, ob es ein bestimmtes Buch auch in einer barrierefreien Fassung gibt und wo man es ausleihen kann.

Über die Internetseite von Medibus findet man erstmals auf einen Blick barrierefreie Hörbücher und E-Books, Bücher in Blindenschrift und in Großdruck, die in den Spezialbibliotheken für blinde,

seh- und lesebehinderte Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu kostenlosen Ausleihe zur Verfügung stehen.

Wenn man sein Lieblingsbuch gefunden hat, wird man direkt zur Bibliothek weitergeleitet, die den Titel in der gewünschten Medienart bereitstellt. Wenn man einen Titel nicht findet, kann man die Produktion und Aufnahme in die Ausleihe einfach vorschlagen. Neu ist auch, dass barrierefreie Braillebücher und E-Books direkt downgeloaded werden können. Die neue Plattform, deren Erstellung von der „Aktion Mensch“ gefördert wurde, bietet aber auch viele weitere nützliche Tipps und Kontakte rund ums Thema „Barrierefreies Lesen“.