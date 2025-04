Markt der (Un-)Möglichkeiten und Film am 5. Mai in Marburg

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Marburg (kobinet) Am 5. Mai 2025 findet zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auch in Marburg eine Aktion statt. Unter dem Motto "Das geht uns alle an, denn Demokratie funktioniert nur unbehindert und Inklusion als reine Worthülse ist wertlos" will das Marburger Aktionsbündnis 5. Mai auch 2025 wieder ein wichtiges Zeichen für Inklusion setzen. Von 14.30 bis 17.30 Uhr findet ein Markt der (Un-)Möglichkeiten auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz in Marburg statt. Ab 18.30 Uhr wird der Film "Alles außer gewöhnlich" im Kino Capitol in der Biegenstraße in Marburg gezeigt.

Im Anschluss an den Film und an den Infoständen gibt es Möglichkeit zur Diskussion. „Wir versuchen das Angebot möglichst barrierefrei zu gestalten, so sind u.a. auch Gebärdendolmetscher*innen vor Ort. Bitte kommen, mitmachen und schon jetzt aktiv Werbung dafür machen!“ heißt es in der Presseankündigung des Marburger Aktionsbündnis 5. Mai.