Sensibilisierung für Inklusion und Barrierefreiheit in der Jugend(verbands)arbeit

Foto: Susanne Göbel

Wiesbaden (kobinet) Inklusion einfach mal machen oder im Detail auf alle Eventualitäten vorbereitet sein? Wie kann Jugend(verbands)arbeit ganz konkret inklusiv und barrierefrei umgesetzt werden? Der Hessische Jugendring lädt am 13. Mai 2025 von 18:00 Uhr – 20:00 Uhr zu einem digitalen "Runden Tisch" ein, um diese Fragen zu besprechen. Ziel ist es, Haupt- und Ehrenamtliche aus der Eingliederungshilfe, der Jugend(verbands)arbeit, von Selbstvertretungsorganisationen und aus verwandten Bereichen in einen Austausch zu bringen. Die Veranstaltung findet via ZOOM statt.

Den Veranstaltern ist die barrierefreie Teilnahmemöglichkiet sehr wichtig. Entsprechende Bedarfe müssen bei der Anmeldung angegeben werden. Anmeldeschluss ist der 11. Mai.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter:

https://www.hessischer-jugendring.de/veranstaltungen/veranstaltung-einzelansicht?tx_pgevents_pi1%5Baction%5D=show&tx_pgevents_pi1%5Bbookable%5D=0&tx_pgevents_pi1%5Bcontroller%5D=Date&tx_pgevents_pi1%5Bevent%5D=330&tx_pgevents_pi1%5BeventId%5D=296&cHash=840ea3177cdd4ae268e5bc449e88a5a0