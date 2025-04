taz-Bericht über mangelnde Inklusion in der Klimakrise

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Symbol Ausrufezeichen

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Berlin (kobinet) In Italien sind die Menschen derzeit mit den Auswirkungen extremer Wetterereignisse konfrontiert, behinderte Menschen werden in solchen Situationen oft vergessen. Dies macht auch ein aktueller Beitrag der taz deutlich. "Inklusion in der Klimakrise: 'Keiner spricht über die behinderten Klimatoten'", so titelt die Tageszeitung taz den Beitrag. "Behinderte Menschen sind bei Extremwetter besonders gefährdet. Der Katastrophenschutz beachtet das kaum, kritisiert Expertin Maria-Victoria Trümper", heißt es im Teaser des taz-Interview mit Maria-Victoria Trümper von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL).

Link zum taz-Interview von Andrea Schöne mit Maria-Victoria Trümper