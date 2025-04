Ein besonderes Angebot am Flughafen Stuttgart

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Stuttgart (kobinet) "Jeder sechste Mensch lebt mit einer Beeinträchtigung, wobei bei 80 Prozent der Betroffenen diese nicht sichtbar ist", heißt es auf der Internetseite des Stuttgarter Flughafens. Für manche Menschen kann es, auch aufgrund ihrer unsichtbaren Einschränkung, zu einer Herausforderung werden, sich in belebten und für sie stressigen Umgebungen aufzuhalten. Um diesen Menschen den Aufenthalt am Flughafen Stuttgart zu erleichtern, ist der Flughafen Stuttgart seit April 2025 Mitglied des Hidden Disabilities Sunflower Programms. Denn die Sonnenblume ist ein internationales Zeichen, um Mitmenschen darauf aufmerksam zu machen, dass Mensch eine nicht sichtbare Beeinträchtigung hat, ohne gleichzeitig weitere Erklärungen und möglicherweise unangenehme Gespräche herbeizuführen.

Wer mit einer nicht sichtbaren Beeinträchtigung lebt und möglicherweise Unterstützung, mehr Zeit oder Geduld benötigt, kann sich beim Fluggastinformation in Terminal 3 auf der Abflugebene, beim SAG Boarding Support und bei der Flughafenwache am Flughafen Stuttgart kostenlos und ohne das Fragen gestellt werden, die Sonnenblume in Form eines Umhängebandes geben lassen. Das Band muss nicht zurückgegeben werden und kann auch an Personen, die durch das Tragen der Sonnenblume mehr Bewusstsein für Menschen mit nicht sichtbaren Einschränkungen schaffen möchten, getragen werden.

Nähere Informationen gibt’s unter:

https://www.flughafen-stuttgart.de/rund-um-den-flug/barrierefreier-flughafen/sunflower/