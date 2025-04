Braille goes Street Art

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) In den letzten Monaten wurde im Rahmen des Projektes Braille 200 eine spannende Vielfalt an Kunstformen vorgestellt, die Braille auf kreative und unerwartete Weise integrieren. Von Musikstücken über Braille-Bilder bis hin zu Braille aus Lebensmitteln. Nun wurde im Rahmen des Projektes Braille in der Street Art vorgestellt. "Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon von dem Künstler The Blind gehört? Wenn nicht, wird es höchste Zeit! The Blind ist ein nicht ganz unbekannter Name in der Street-Art-Szene, der mit seiner einzigartigen Mischung aus Gips und anderen innovativen Materialien Orte und Worte miteinander kombiniert. Aber das Besondere dabei ist, dass er Brailleschrift verwendet. Seine Werke sind nicht nur visuell, sondern auch haptisch erfahrbar, und sie bieten blinden und sehenden Menschen gleichermaßen die Möglichkeit, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen", heißt es vonseiten des Projektes, das täglich Beispiele vorstellt, wie die Brailleschrift genutzt werden kann.

„In einem Interview, das ich für euch gefunden habe, spricht *The Blind* über seine kreative Reise und die Herausforderungen, Kunst für blinde Menschen zugänglich zu machen. Besonders spannend ist seine Herangehensweise an öffentliche Räume, in denen seine Kunstwerke oft unerwartet auftauchen – verborgen im Alltäglichen, aber mit einer tiefgründigen Botschaft, die nur durch die Berührung mit den Händen entschlüsselt werden kann. Unter dem folgenden Link findet ihr nicht nur ein Interview mit *The Blind*, sondern auch einen Zugang zu seinem Instagram-Account“, heißt es vom Projekt Braille 200.

https://www.dialogue-se.com/blog/article/interview-with-the-bblind

